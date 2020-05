Efter godt 15 år med adresse i Virum er det ved at være tid for Novo Nordisk direktør Lars Fruergaard Jørgensen og fruen Lotte at finde et nyt hjem.

Parret har nemlig sat deres villa i Virum til salg- og for den skal der netop nu betales 12.950.000 kroner.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Villaen er til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen og i deres salgsopstilling fremhæves særligt husets havelåge, der åbner direkte til Geels Skov og Furesøen i det eksklusive område.

Landets dyreste kommuner

Fruerlunds villa blev oprindeligt udbudt til salg i efteråret – den gang lød prisen 300.000 kroner dyrere, men nu er det altså muligt at erhverve sig den 256 kvadratmeter store villa for en kvadratmeterpris, der lyder på 50.585 kr.

Dermed er ejendommen ifølge Boliga.dks oplysninger udbudt til salg med en kvadratmeterpris, der er ganske tæt på gennemsnittet i området – men dog noget dyrere end hele kommunen samlet set.

Novo-direktørparrets villa ligger nemlig i Rudersdal – der til trods for at være landets for øjeblikket femte dyreste hus-kommune – "blot" har kvadratmeterpriser på godt og vel 40.000 kroner.

Over Rudersdal Kommune findes for øjeblikket nabokommunerne Lyngby-Taarbæk og Gentofte og naturligvis København og helt i front Frederiksberg Kommune, hvor villaerne og rækkehusene er udbudt til salg med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lige knap 65.200 kroner.

Lars Fruerlund Jørgensen har været en del af Novo Nordisk siden 1991 – og siden 2017 har den succesfulde erhvervsmand altså haft den helt store kasket på som præsident og direktør.

Se huset her.