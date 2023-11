Det handlede om god kvalitet og kærlighed til mad, da der for nylig blev afholdt Oste-VM i Norge, men nu er det ikke kun dejlig ost, som har fokus længere.

Konkurrencen, hvor der er 4.500 oste tilmeldt, har nemlig affødt hård kritik.

»Det værste ved Oste-VM er madspildet. Jeg vurderer, at seks til otte tons topkvalitets ost gik til ‘energiproduktion’ (forbrænding, red.) efter ostefestivalen på grund af Fødevarestyrelsens rigide fortolkning af reglerne. Meget skidt.«

Sådan lyder det fra Pascale Baudonnel, som ikke er frøken-hvem-som-helst.

Hun er nemlig selv osteentusiast, osteteknolog, og så har hun været dommer ved Oste-VM.

Pascale har lavet et opslag på sociale medier, fordi det går hende så meget på, at man simpelthen bare kyler de kæmpe mængder kvalitetsost ud.

»Mange af ostene, som man kan se på billederne, havde bare et lille hul efter et ostebor. Nogle var ikke engang pakket ud. Jeg skammer mig på Norges vegne,« lyder det fra den tidligere dommer ved Oste-VM.

På den norske netavis Dagbladet skriver de, at Pascale Baudonnel ikke har noget at sætte på arrangørerne bag Oste-VM.

Hendes kritik går alene på, det bureaukrati der forhindrer, at de mange tons mad går til spilde.

Fødevarestyrelsen i Norge oplyser dog, at de har forsøgt at begrænse problemets omfang.

»Der er strenge krav til import af mælke- og mejeriprodukt fra lande udenfor Europa, og der er en grund til det. Faren, for at smitsomme sygdomme kan blive bragt ind i landet, er stor, og da kan vi ikke tage nogen chancer,« lyder det fra myndigheden, som i den norske netavis uddyber:

»Vi har opfordret arrangørerne til at få deltagerlandene til at begrænse mængden af ost, som bliver sendt til Oste-VM, så det ikke bliver nødvendigt at destruere så mange kilo bagefter. Fødevarestyrelsen har haft en god dialog med arrangør og har tidligt informeret om, at det ikke er muligt at gøre andet.«