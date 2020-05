Onsdag den 8. april skete der en udvikling i Nordamerika, som for altid kan ændre din adgang til nye film.

Universal udsendte animationsfilmen ’Trolls World Tour’ direkte til leje, fordi biografer verden over har lukket på grund af coronakrisen. Det, der fulgte efter, har sendt rystelser gennem filmbranchen, udløst en magtkamp, trusler om boykot og startet en konstant tiltagende krig på ord.

De følgende tre uger tjente ’Trolls World Tour’ nemlig lige så meget via leje på streamingtjenester, som den første Trolls-film i 2016 tjente gennem fem måneder i biograferne.

Det har fået Universal til at melde ud, at man på den anden side af coronakrisen i stigende grad vil sende film ud i biografer og på streamingtjenester samtidig – og altså kraftigt udfordre den periode, hvor biografer har filmene for sig selv.

»Coronakrisen har skabt et kæmpe pres på biografmodellen. Spillereglerne er blevet lavet helt om, og det her kommer, i et eller andet omfang, til at bide sig fast,« vurderer Claus Bülow Christensen, digital analytiker ved TommorowsNextMedia.

Men hvad er det egentlig, der er på spil? Vi tager en kort opsummering.

Gennem mere end 100 år har man i filmbranchen arbejdet med et biografvindue.

Det betyder groft sagt, at biografer har filmen for sig selv i 122 dage, kan tjene penge på kunderne i den periode, og efterfølgende kan filmproducenterne så sælge deres film videre via andre formater som Blu-Ray eller streaming.

Men under coronakrisen har biografer i hele verden været lukket ned. Nogle film, der skulle være i biografen, er udskudt. Men i andre tilfælde har studierne sendt filmene videre ud til leje på tjenester for at få penge i kassen.

For første gang i 100 år er biografvinduer blevet brudt. Og det har fået amerikanske biografer til at rasle kraftigt med sablen og blandt andet true med ordlyden »det glemmer vi ikke«.

Samtidig har de helt store biografkæder i USA varslet, at de vil boykotte ethvert filmstudie, som sender film ud på streaming samtidig med biografvisning.

»Det handler om penge. Diskussionen om at få film ud af biografvinduet og ud til kunderne hurtigere har stået på i mange år, og filmstudierne har udnyttet coronakrisen til at tage hul på den debat igen,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk, og forklarer:

»Når studierne sender film ud i biografen, deler de groft trukket op indtjeningen 50/50 med biograferne. Når de sender dem ud på leje, får de selv 80 procent.«

»Så man sidder og regner på, om der er film, hvor den model er lige så god eller bedre økonomisk. Og så har flere af filmstudierne selv streamingtjenester på vej, hvor de selv kan gå direkte til kunderne. Det betyder også en del.«

I Danmark sidder Michael Berg og følger udviklingen tæt. Han er direktør for United International Pictures, som distribuerer op mod 45 film om året til de danske biografer. Selv er han også biografdirektør i Birkerød.

Det betyder, at han blandt andet arbejder for Universal, der altså har varslet, at de oftere vil bryde biografvinduerne i USA.

»En ting er, hvad der sker i USA, noget andet er Danmark. Biografen er som udgangspunkt førstevalg, og 'Trolls World Tour' kommer også i de danske biografer senere på året, selv om den har været ude i USA,« siger Michael Berg:

»Men det er klart, at de erfaringer, der under krisen er gjort med at sende film ud på streaming til to biografbilletters pris, åbner nogle muligheder for, at forbrugerne på den anden side af coronakrisen måske kan få film hurtigere og på andre platforme end i dag.«

Han peger på, at biografvinduet på 122 dage i dag også gælder film, der ikke klarer sig godt i biograferne og derfor tages af plakaten efter en uge eller to.

Danske Biografer: Kan få en effekt i Danmark I Danmark har danske biograffilm også fået tidligere premiere under coronakrisen. Men: »Vi har selvfølgelig været i dialog om det, og vi har generelt ikke indtryk af, at distributørerne ikke vil overholde de her vinduer fremover. I Danmark er vi ikke nervøse for, at den kultur og gentleman-aftale ændrer sig,« siger Lars Werge, direktør for Danske Biografer: »Vi oplever, at der generelt er den holdning, at film gør sig bedst i biografen først - og at den også sælger bedre on demand, hvis den har været i biografen.« Han erkender dog, at situationen i USA kan få stor betydning. »Det er klart, at hvis man begynder at ændre markant ved det her i USA, får det også en effekt i Danmark. I sær hvis man lægger ting ud online. Men det er 7-9-13 ikke løbet løbsk endnu.«

»Det er stensikkert, at vi kommer til at snakke om længden på de her vinduer. De film, der ikke er i biografen efter to uger, men som alligevel skal vente 122 dage på at komme ud til forbrugerne, det, tror jeg, kommer til at ændre sig.«

Alle tre eksperter vurderer dog, at biograferne fortsat vil spille en stor rolle. Blandt andet fordi de stadigvæk generer mange penge til filmstudierne.

»De helt store film, der koster 500 millioner dollars at producere, de kommer stadigvæk eksklusivt i biografen. Det skal de for at kunne tjene en milliard, så de kan tjene sig hjem,« vurderer Claus Bülow Christensen:

»Men vi kommer til at se flere af de film, der koster 100 millioner dollars eller mindre, komme hurtigere ud på streaming.«

»Vi er i et paradigmeskifte her. Vi kommer til at se en udvikling, hvor kunderne får en mere smidig og fleksibel tilgang til mange film, og selv om biograferne vil protestere voldsomt hele vejen igennem, så er det den vej, det går.«