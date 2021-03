Efter et år med generelle prisfald og stigende hastigheder på det danske bredbåndsmarked træder en af landets største udbydere af fibernet, bredbånd og kabel-tv nu lidt hårdere på speederen.

Det er Norlys-selskabet Stofa, der åbner endnu en flanke i den eskalerende kamp om bredbåndskunderne. Der er både tale om prisfald og en helt ny satsning.

En satsning, der på kort tid vil brede sig til resten af selskaberne i Danmark, vurderer en ekspert, mens en anden analytiker mener, at Stofas tiltag er del af et højspændt politisk spil.

Men først til Stofas tiltag:

Først og fremmest sænkes prisen for 1000/1000 Mbit på fibernet fra 499 til 439 kroner om måneden.

Samtidig indfører Stofa nu en såkaldt wifi-garanti til alle kunder, der har 1000 Mbit via kabel-tv eller fibernet.

»Med den her garanti sender vi en tekniker ud, som kan sætte kundens wifi op. Vi placerer udstyr, så der er optimal dækning i hele hjemmet. Efter tre uger kontakter vi kunden, og hvis ikke der er fuld tilfredshed, får man pengene tilbage,« fortæller Lise Bering, direktør for kunder og produkter i Norlys digital:

»Det her marked er voldsomt konkurrencepræget. Alle taler hastighed, men kundens oplevelse af stabiliteten er faktisk vigtigere. Vi forsøger at skille os ud og være de første, som leverer en wifi-garanti som del af produktet.«

Torben Rune, der har beskæftiget sig med bredbåndsmarkedet i flere årtier, kalder Stofas prisnedsættelse ‘et klassisk greb for at vinde kunder’, men vurderer, at wifi-garantien stikker ud.

Hvor god er din wifi-forbindelse?

»Det er en garanti, som nærmest er umulig at leve op til. Der vil være mange kunder – især dem der bor tæt op ad hinanden i etagebyggeri – hvor det bliver hamrende svært for Stofa at garantere et velfungerende wifi – uanset hvor mange teknikere, de sender ud,« siger Torben Rune, direktør i Teleanalyse, og uddyber:

»Men der er mange danskere, som køber dyre forbindelser på 1000 Mbit i dag, og når så dyr en forbindelse hoster og hakker, føler man sig virkelig snydt. Så det er en service, som gør, at Stofa skiller sig positivt ud.«

Det politiske spil om priserne

Torben Rune vurderer, at tiltag som wifi-garantien vil brede sig til andre selskaber, i takt med at de store 1000 Mbit-forbindelser bliver mere udbredt.

Hos Stofa erkender Lise Bering, at der ligger et stort arbejde i wifi-garantien, men:

»Vi har en del erfaring med at sikre en god wifi-forbindelse. Man kan godt få det til at virke, men det kræver, at udstyret bliver placeret rigtigt, og det hjælper vores teknikere så med. Og altså: Det er fuld tilfredshed eller pengene tilbage.«

Men hvad så med Stofas prisnedsættelse?

Ifølge John Strand, som har fulgt markedet som analytiker gennem mange år, kan der være flere motiver bag det tiltag.

Det ene er, at man retter prisen ned for at flugte med konkurrenterne.

Men han minder også om, at man i Erhvervsstyrelsen lige nu ser på reguleringen af engrospriser for båndbredde på selskaber som TDC og Norlys’ netværk.

Meget groft trukket op er den aftale blevet kritiseret for, at den kan ende med, at selskaber som Norlys – der både ejer Stofa og infrastruktur til Norlys' fibernet – og TDC, som har YouSee, kan hæve engrospriserne for andre udbydere, der lejer ind på deres netværk.

Det vil potentielt betyde, at selskaber som Fastspeed eller Telenor, som lejer sig ind på Norlys' netværk, kan blive præsenteret for en prisstigning på 100 kroner om måneden af det selskab, som også ejer deres direkte konkurrent, Stofa.

Derfor mener John Strand, at Stofas prisnedsættelse også kan være et politisk tiltag.

»Som udgangspunkt er det her Stofa og deres ejere Norlys, som er i gang med at sende nogle signaler til myndighederne om, at de ikke vil hæve priserne. At konkurrencen fungerer. Det drejer sig om at få noget goodwill hos det politiske system og hos en regulerende instans,« vurderer John Strand, der driver Strand Consult:

»Man ønsker at få myndighedernes mandat til at hæve priserne, og det får man måske nemmest ved at spille spillet og sænke priserne. Når tilladelsen er givet, kan man så hæve priserne. Det kan være om et år eller to.«

Hos Norlys afviser Lise Bering det motiv.

»For os handler de her tiltag udelukkende om, at vi er i en hård priskonkurrence. Der er intet politik i det her. Det her handler om stenhård konkurrence, og den reagerer vi på med den her wifi-garanti og en prisnedsættelse,« siger Lise Bering.