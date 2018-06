Slotte, søer og skove danner rammerne for store naturhistoriske og kulturelle oplevelser for hele familien i Sjællands to nationalparker.

København. Noget af den smukkeste natur, Danmark har at byde på, kan opleves i de fem nationalparker.

To af dem ligger på Sjælland, og der venter et væld af store naturhistoriske og kulturelle oplevelser for hele familien i Nationalpark Skjoldungernes land og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Faktisk kan begge nationalparker byde på attraktioner, som har fået en prestigefyldt plads på Unescos verdensarvsliste.

1) Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Det nyeste skud på stammen blandt Danmarks nationalparker er Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som blev officielt indviet af dronningen den 29. maj.

Her er alt endnu ikke helt på plads i forhold til formidlingen af de forskellige attraktioner, men der er masser at opleve, hvis man lægger vejen forbi det store område.

- Esrum Kloster og Møllegård er portalen for nationalparken, fortæller Annette Sørensen, turistdirektør i VisitNordsjælland samt bestyrelsesmedlem i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

På Møllegård kan man se en nationalparkudstilling, der fortæller om nationalparken og viser arealerne. Man kan digitalt trykke på områder og se, hvor der er seværdig natur.

På Esrum Kloster kan man blandt andet se en udstilling om munke, og her er lavet en særlig installation med optagelser af franske munke, der beder og synger.

- Man hører deres sang, og så er det suppleret visuelt med lys i nogle stænger, så når de virkelig synger igennem, kommer der mere lys. Man når selv noget fordybelse, hvor skuldrene falder ned, for det er så unikt at høre, hvordan de beder, siger Annette Sørensen.

Er man til prangende slotte, har nationalparken også masser at byde på. Både Fredensborg Slot, Hillerød Slot og Kronborg, som også er på Unescos verdensarvsliste, ligger i Nationalparken.

Tager man turen til Fredensborg Slot kan man også sejle ud på Esrum Sø.

Leder man efter en rute til en vandre- eller cykeltur, er det oplagt at tage til Hillerød.

- Hillerød danner rammen om parforcejagtlandskabet, som også er på Unescos verdensarvsliste. Der er cykelruter, eller man kan gå turen i Store Dyrehave. Man kan stå i stjernen og se de otte veje, som fortæller den dramatiske historie om, hvordan Christian V gik på jagt inspireret af Ludvig XIV, forklarer Annette Sørensen.

2) Nationalpark Skjoldungernes Land

Sagnlandet Lejre, gravhøje, vikingeskibe, Ledreborg og Roskilde Domkirke. Der er noget at se for hele familien i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Navnet knytter sig til skjoldungerne, der ifølge sagnet er en dansk kongeslægt, som er efterkommere af den første konge i Lejre Skjold.

Der er 24 besøgssteder spredt over nationalparken - blandt andet museer og udstillingssteder.

- De store, som mange kender, er eksempelvis Vikingeskibsmuseet, Roskilde Domkirke og Sagnlandet Lejre. Nogle af de mere ukendte er Selsø Slot, Tadre Mølle og Lejre Museum, fortæller Anders Bülow, som er nationalparkchef.

På Selsø Slot kan man opleve tjenestefolkene gøre klar til herskabet og få en rundvisning af en guide i traditionel dragt. Tadre Mølle i Elverdamsdalen er en fuld funktionsdygtig vandmølle.

I landsbyen Gl. Lejre ligger Lejre Museum i en firlænget stråtækt gård. Her er udstillinger, ægte vikingehistorie og historiske vandreture.

Og så skal man næsten også lægge vejen forbi Roskilde Domkirke, som er på Unescos verdensarvsliste.

I nationalparken er der også mange muligheder, hvis man vil snøre vandreskoene og følge en af vandreruterne. Eksempelvis den 40 kilometer lange Skjoldungesti, som går fra Gl. Lejre til Hvalsø, Roskilde, Gevninge og Osted.

En anden naturskøn mulighed er Fjordstien ved Roskilde Fjord, der også er oplagt at tage på cykel. Brug appen "Skjoldungesti" til at se vandreruter, faciliteter og seværdigheder.

Hver onsdag i sommerferien er der gratis pop-up-naturvejledning. Det foregår hver gang et nyt sted i nationalparken og kan være alt fra at gå i Henrik Pontoppidans fodspor til en tur på Sct. Hans med en lægesøn, der voksede op der.

Se de kommende arrangementer på nationalparkskjoldungernesland.dk.

/ritzau fokus/