Køber du skrabelodder og vil øge dine chancer for at vinde?

Så skal du se med her.

Dansk Spil har nemlig offentliggjort en statistik over, hvilke steder i landet der har kastet flest skrabelodsdgevinster af sig i 2020.

Og det viser sig, at København S er ét af de steder, hvor der er størst chance for at vinde på skrabelodder.

I 2020 var der penge at få på mere end 60.000 skrabelodder, der blev købt i København S, hvilket giver området en førsteplads på listen over antallet af gevinster.

På byniveau viser opgørelsen desuden, at det godt kan betale sig at tage en tur rundt i det jyske.

Anden-, tredje- og fjerdepladsen går nemlig til henholdsvis Horsens, Vejle og Kolding.

I Horsens fik man omkring 55.000, Vejle 52.000 og Kolding 45.000 gevinster i 2020. Herunder kan du se en top ni over byer med flest vindere og gevinst:

Foto: Danske Spil Vis mere Foto: Danske Spil

Opgørelsen fra Danske Lotteri Spil viser desuden, at der i 2020 var gevinster på over 5.6 millioner skrabelodder fra Quick.