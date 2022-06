Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag aften lyste samtlige danske medier op i breaking news, da den amerikanske centralbank, Federal Reserve, meldte en rentestigning på 0,75 basispunkter.

Den største rentestigning i USA på én gang siden 1994. En regulær hammer. Men hvad betyder det for dig?

»Det kan få ret markante konsekvenser for os i Danmark. Det er så voldsomt, det der sker lige nu. Og derfor fylder det også meget,« lyder det fra Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Renten i USA bliver hævet markant lige nu, fordi inflationen i USA er på svimlende 8,6 procent. Målsætningen er to procent.

Federal Reserve forsøger at tæmme inflationen ved at hæve renten, gøre det dyrere at låne penge og på den måde bremse en økonomi, som buldrer af sted i alt for høj fart og bidrager til voldsomt stigende inflation.

»Helt overordnet betyder det enormt meget for os i Danmark, hvad der sker i USA, for det er verdens største økonomi. Konkret i forhold til renten har vi set, at de amerikanske rentestigninger har trukket de danske boligrenter voldsomt op. På få måneder er det blevet meget dyrere at låne penge i Danmark,« forklarer Søren Kristensen:

»Men selv for danskere, der ikke skal låne til en bolig, får det konsekvenser. For det, man gør nu, er, at man med vilje spænder ben for amerikansk økonomi.«

Hvad betyder det?

»Historien viser, at når man spænder ben for amerikansk økonomi og forsøger at bremse den, sker det samme i Danmark. Og det betyder faldende boligpriser, stigende arbejdsløshed og alle de negative ting, der følger med økonomisk tilbagegang,« siger Søren Kristensen.

Jerome Powell, formand for Federal Reserve i USA, annoncerede onsdag en historisk stor rentestigning i USA. Foto: Unknown Vis mere Jerome Powell, formand for Federal Reserve i USA, annoncerede onsdag en historisk stor rentestigning i USA. Foto: Unknown

Overalt i verden diskuterer økonomer nu, om de rentestigninger, Federal Reserve går ud med, er så voldsomt et hug i bremsen, at det kommer til at udløse en recession.

»Jeg mener, det er ret sandsynligt, at vi ender i recession. Hovedpinen er, at inflationen er kommet lidt ud af kontrol, så man er nødt til at gøre det her. Vi ser ind i en periode, der ikke ser god ud,« siger Søren Kristensen.

Spørgsmålet er så, om vi risikerer 'en lille recession', som nærmest kun ses på papiret, og hvor et relativ begrænset antal mennesker mister deres job.

Eller om det bliver 'en stor recession' med markant arbejdsløshed og finanskrise.

»Risikoen for en stor recession stiger markant lige nu. Der er fortsat håb for, at vi kan ende i en lille recession. Men risikoen for en større recession stiger, fordi vi godt kan komme ret langt ud med mange rentestigninger, før inflationen kommer under kontrol,« siger Søren Kristensen.

Et af de steder, hvor de mange rentestigninger allerede har udløst voldsomme reaktioner, er på de finansielle markeder.

Her er både aktier og kryptovalutaer faldet voldsomt i værdi siden starten af 2022.

»Signalet i det er, at investorerne er ekstremt bekymrede for fremtiden. Men der er også mange mennesker, som har mistet rigtig mange penge på, at værdien af deres aktiver er faldet så meget,« siger Søren Kristensen:

»Det er både virksomhedsejere, der nu ikke har de penge til at investere. Men der er også mange danskere, som har investeret i aktier og kryptovaluta. Og de har mistet rigtig mange penge. Og det kan bidrage til en markant opbremsning i forbruget.«