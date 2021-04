Det gælder om at sidde klar ved computeren onsdag morgen. Her kan boligejere sikre sig store besparelser, hvis de er hurtige på tasterne.

Præcis kl. 10.00 åbner Energistyrelsen nemlig op for årets første ansøgningsrunde til Bygningspuljen i 2021.

Og skal du efterisolere taget, udskifte oliefyret med en varmepumpe eller udskifte de gamle vinduer eller yderdøre, kan du få flere tusinde kroner i tilskud.

Sidste år var puljen opbrugt efter blot fire dage, og ifølge Heidi Koch, enhedschef i Energistyrelsen, vil det gå mindst lige så hurtigt i år.

Du kan få flere tusinde kroner i tilskud til energirenoveringer. Samtidig sparer du på varmeregningen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Du kan få flere tusinde kroner i tilskud til energirenoveringer. Samtidig sparer du på varmeregningen. Foto: Linda Kastrup

»Der er kæmpe interesse, og vi forventer, at pengene er væk efter tre dage,« siger hun til TV 2.

Tilskuddet gives efter først-til-mølle-princippet, og ansøgningsrunden lukker, så snart puljen på 250 millioner kroner er opbrugt.

Og der er mange penge at spare, hvis man er så heldig at komme igennem med sin ansøgning.

Hvis du skal have udskiftet det gamle oliefyr med en varmepumpe, kan du få et tilskud på omkring 26.000 skattefri kroner, og skal de gamle vinduer samme vej som oliefyret, kan du få knap 20.000 kroner i tilskud til nye energivinduer.

Isolering af loftrum. Foto: Ditte Valente Vis mere Isolering af loftrum. Foto: Ditte Valente

Sidste år blev der i gennemsnit udbetalt 42.000 kroner til de 5.420 danskere, der nåede at få del i puljen på dengang 245 millioner kroner.

Der bliver åbnet for en ny runde igen i august og oktober, oplyser Energistyrelsen til TV 2. I alt er der 675 millioner kroner til fordeling i 2021.

For at søge om tilskud skal ens bolig have et energimærke, som er nyere end 1. oktober 2012.

Det har ifølge TV 2 givet travlhed udover det sædvanlige hos virksomheden Energihjem.dk, der er Danmarks største formidler af energioptimerende byggeopgaver.

Her har man oplevet en stigning på 900 procent i anmodninger om energimærker i 2021.

Man kan søge om tilskud via hjemmesiden sparenergi.dk/tilskud.

Hvis du ansøgt i oktober 2020 og ikke fik tilskud eller igen kommer for sent i denne runde, skal du søge på ny.

Du kan blandt andet få tilskud til følgende energiforbedringer af din bolig: