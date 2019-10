Den direkte parallel mellem verdensbandet One Direction, internationale seersucceser som X Factor UK og stråtækt idyl i Vinding lige syd for Vejle kan måske være svær at gennemskue. Men ikke desto mindre er der en sammenhæng - i hvert fald lidt endnu: stemmetræneren Helene Hørlyck.

Som sangcoach for blandt andet One Direction og blandt andre også Dalton Harris, der vandt det britiske X Factor sidste år, står Helene Hørlyck nemlig bag nogle af tidens største musikshow-fænomener - og når der ikke bliver øvet rene toner til de glamourøse, internationale scener, er kulissen noget anderledes.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Hjemmebanen, som Helene Hørlyck netop har udbudt til salg, er nemlig en stråtækt villa på 142 kvadratmeter i udkanten af Vejle.

Huset beskriver sangerinden selv som 'Alice in Wonderland' - og som et sted fyldt med ro og harmoni. Det fremgår af salgsopstillingen fra ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby, der har huset til salg.

»Jeg havde behov for en uforstyrret base, hvor jeg kunne finde ro og tage et par års pause fra turnelivet,« skriver Helene Hørlyck således i salgsopstillingen.

Sælges på et halvt år

Helene Hørlycks villa er udbudt til salg med en pris, der ligger en anelse under gennemsnittet i området. Kvadratmeterprisen lyder på lige knap 13.350 kroner, mens den for andre villaer i området lyder på knap 15.700 kroner, oplyser Boliga.dk.

Vejle har oplevet et lidt trægt marked i første halvår sammenlignet med samme periode sidste år. Antallet af handler er faldet en smule, det samme er de gennemsnitlige salgspriser, mens også salgstiden har været en anelse længere end i første halvår 2018.

Bliver Hørlycks villa således solgt på samme tid som gennemsnittet i 7100 Vejle, skal hun begynde at pakke flyttekasserne om fem måneders tid. Den gennemsnitlige salgstid i Vejle lød nemlig i årets første halvdel på 166 dage, hvilket er godt en uge længere end sidste år.

