Tjetjeniens kontroversielle præsident Ramzan Kadyrov er lige nu genstand for massive rygter i både russiske og internationale medier.

Meget tyder på, at den tjetjenske leder er alvorligt syg af coronavirus.

Flere russiske medier, heriblandt statsmediet Tass, skriver, at Kadyrov er blevet fløjet til Moskva, hvor han er indlagt og behandles for coronavirus.

Tass mener at vide, at Kadyrovs tilstand er stabil, men det faktum, at han er fløjet til et hospital i Moskva, indikerer i sig selv, at han er hårdt medtaget af sygdommen.

Og sådan lyder det da også hos den russiske telegramkanal Baza.

Mediet, som ifølge The Times er tæt knyttet til den russiske efterretningstjeneste, skriver, at Kadyrov er i kritisk tilstand, og at hans lunger har taget alvorlig skade af sygdommen.

Intet er dog meldt ud fra officielt hold endnu.

Hverken russiske eller tjetjenske embedsmænd eller politikere har svaret, når de direkte er blevet spurgt til Kadyrovs tilstand.

Internationale medier som The Guardian har dog noteret sig, at Kadyrov, der normalt har en meget bastant og frembrusende ledelsesstil, ikke har vist sig offentligt, siden historierne om hans tilstand begyndte at dukke op.

Generelt har Tjentjenien ellers fra officielt hold haft et meget lavt antal smittede og døde af coronavirus.

Faktisk har tallene været så lave, at der er opstået tvivl om, hvorvidt tallene er korrekte.

Kadyrov selv har flere gange optrådt på hospitaler iført dragter og masker for at vise, at han har kontrol over situationen, ligesom han har fortalt, at der intet er at frygte, da tjetjeniens sundhedsvæsen er ‘blandt de bedste i verden’.

Udtalelser, som nu ser besynderlige ud - og som har fået kritikere til at stille spørgsmål ved rigtigheden af den påstand, når nu han selv er fløjet til Moskva for at blive behandlet.

Kadyrov har lagt en hård linje i forbindelse med coronakrisen og har eksempelvis udtalt, at folk, der har coronavirus, og som går ud og smitter andre, bør ‘dræbes’.

Usikkerheden omkring Kadyrovs tilstand vækker opsigt i Rusland.

Ramzan Kadyrov er nemlig direkte udpeget af Moskva for at holde Tjetjenien under kontrol - og der er ikke umiddelbart nogen oplagt efterfølger til hans post, som han har bestredet siden 2007.