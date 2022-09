Lyt til artiklen

Onsdag åbnede Nordea Kredit for et boliglån med en rente på seks procent.

Her er det aktuelt boligejere med 0,5 procent-, 1 procent-, 1,5 procent-, 2,0 procent-, 2,5 procent- og 3,0 procentlån, hvor en konvertering vil være værd at overveje, da det kan skære en god bid af restgælden.

For mange af disse boligejere vil det være anden gang på ni måneder, at de kan lægge lånet om, skriver Finans.

Tilbage i februar og marts omlagde nogle af boligejerne nemlig deres 0,5 eller 1 procentlån til nye lån med en rente på tre procent.

Og nu har de mulighed for at omlægge lånet endnu engang.

På baggrund af beregninger fra Nordea Kredit, skriver Finans, at det er boligejere med et 0,5 eller 1 procentlån, der vil være bedst stillede, da de kan slå knap 40 procent af deres restgæld.

Men omlægningen er ikke uden risiko siger Nordea Kredits chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann og tilføjer, at en omlægning at lånet kan give god mening, hvis man som boligejer forventer at de høje renter er midlertidige, og hvis man overvejer at flytte indenfor nogle år.

»Ulempen ved at omlægge sit lån er, at man får en højere rente på det nye. Det resulterer enten i en højere månedlig ydelse eller et lavere afdrag. Hvis man bliver boende i mange år, uden at renten falder igen, kan man ende med et tab,« advarer Lise Nytoft Bergmann.

Finans skriver ligeledes, at hvis en boligejer har et 30-årigt 0,5 procentlån på en million, er det muligt at skære 354.000 kroner af restgælden.

Derudover falder den månedlige ydelse med 230 kroner i det første år efter omlægningen. Dog falder det månedlige afdrag med 1.960 kroner, og dermed kan man ende med et tab, hvis renten ikke falder hurtigt igen.