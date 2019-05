Tirsdag fik ni kiosker i københavnsområdet besøg af Skat, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen i den første ud af fem razziaer i 2019. Aktionerne skal skabe klarhed om, hvor omfattende salget af hælervarer er i danske kiosker.

Første razzia var ikke noget kønt syn.

Kun en af de ni kiosker slap for påtale. Syv af kioskerne kunne ikke dokumentere, hvor de havde købt nogle af deres varer. Én kiosk fik en sanktion for dårlig hygiejne.

Under aktionerne blev der beslaglagt is, chokolade, slik, spiritus og kaffe, oplyser Fødevarestyrelsen til B.T. I fem af kioskerne var overtrædelserne så grelle, at de er blevet varslet bøder.

Aktionerne kommer, efter danske supermarkeder gennem flere år har forsøgt at råbe danske politikere op, fordi de er udsat for organiserede butikstyverier.

I flere tilfælde bliver de varer, der bliver stjålet i butikkerne, solgt videre til kiosker.

Som desperat modtræk er flere supermarkeder begyndt at klistre mærkater på varer som slik og kaffe, hvor der eksempelvis står 'købt i Netto' eller 'købt i Fakta'.

I efteråret 2018 blev der sat fokus på problematikken, da TV2 i dokumentarserien 'Hvor er politiet?' belyste, hvordan nogle supermarkeder er udsat for organiserede tyverier.

Programmerne fik regeringen til at komme med initiativet 'Tryghed for butiksejere'.

Det er på baggrund af det initiativ, at Skat, Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet i 2019 vil gennemføre fem større aktioner på tværs af landet.

Om tirsdagens aktion siger Rigspolitiet:

'Det er selvsagt fuldstændigt uacceptabelt og meget krænkende for butiksindehaveren, når han eller hun oplever, at der er folk, der bryder med de normer og regler, som vi andre lever efter.'

'Derfor fokuserer vi nu indsatsen yderligere mod organiserede butikstyverier,' siger Lars Mortensen, vicepolitiinspektør i Nationalt Efterforskningscenter, i en udtalelse

B.T. har været i kontakt med Skat og Rigspolitiet.

Hos Skat oplyser man, at det endnu ikke står klart, om nogen af de ni kiosker bliver sanktioneret for manglende betaling af moms eller andre overtrædelser.

Heller ikke Rigspolitiet kan oplyse, om razziaen fører til sigtelser.