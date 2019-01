Yousee-kunder i hele landet oplever torsdag morgen problemer med at komme på internettet.

Problemet har - i følge Yousees egne kommentarer på deres Facebookside - stået på i flere timer.

Det er både Yousees bredbånd og mobilt bredbånd, der er ramt.

Yousee skriver på deres Facebook-profil:

»Vi oplever desværre problemer, med vores bredbånd og mobile netværk på nuværende tidspunkt.«

»Dette betyder at du kan opleve problemer med at komme på internettet via din bredbåndsforbindelse og via din mobil telefon.«

Yousee skriver videre, at de arbejder 'på højtryk' for at rette fejlen.

Flere steder i kommentarfeltet svarer Yousee deres kunder, at man med fordel kan forsøge at genstarte sit modem.

Flere melder dog, at det ikke fungerer.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Yousee.

Det har endnu ikke været muligt.

Opdateres....