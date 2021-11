Selvom der igen i år har været historier om butikskæder, der ikke vil være med, og snak om, at det er en fejring af vulgært overforbrug, står vi til endnu en rekorddag, når Black Friday løber af staben fredag.

Og der er god grund til, at den berømte fredag sætter den ene rekord efter den anden. Der er nemlig helt reelt rigtig mange penge at spare.

Meget lidt tyder på, at Black Friday i år bliver nogen undtagelse.

Over for B.T. har både Power og Elgiganten meldt ud, at de – trods ustabile leverancer i flere måneder – er klar til at give den gas med store slagtilbud.

Også brancheorganisationen Dansk Erhverv forventer, at der kommer fuld knald på tilbudstrykket.

For at give dig en indikation af, hvor du reelt kan opnå store rabatter, har B.T. bedt prisportalen Pricerunner se nærmere på, hvor priserne dykkede mest sidste år.

I samtlige af de 10 mest populære kategorier faldt mindst 34 procent af varerne i pris på Black Friday, og mest markant var antallet af tilbud på kategorier som lamper og legetøj.

Gennemsnitligt faldt tilbudsvarerne i de 10 mest populære kategorier med 11 procent.

I skemaet kan du se, hvor meget priserne gennemsnitligt faldt i 2020 på de varer, der blev sat på tilbud – og dermed få indtryk af, hvor du kan forvente prisfald.