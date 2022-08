Lyt til artiklen

Mandag har olieprisen taget sig et ordentligt dyk.

Faktisk så stort et dyk, at prisen nu er lavere end før, at Rusland invaderede Ukraine tilbage i slutningen af februar, der ellers sendte oliepriserne på himmelflugt.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, kostede 97,66 dollar i fredags, men mandag eftermiddag er den faldet til 93,33 dollar.

Det skriver mediet Reuters.

Det skyldes ifølge Reuters, at Kina i den kommende tid vil have en lavere olieefterspørgsel og mindre vækst i landet.

»Det har været en skuffende start på ugen for de finansielle markeder, hvor investorernes evige optimisme kolliderer med virkeligheden afspejlet i de kinesiske økonomiske data,« siger Craig Erlam, som er senior markedsanalytiker hos Oanda.

Den kinesiske centralbank valgte mod forventning at reducere renterne fra 2,85 procent til 2,75 procent for at øge støtten til den skrantende kinesiske økonomi.

En af grundene skal ifølge The New York Times også findes i, at man i Kina har en 'nul-corona-politik', der gør forholdene i den kinesiske økonomi svær.

Olieprisen på den europæiske referenceolie, Brent, toppede 7. marts, hvor en tønde olie kostede 139,13 dollar.

Siden da har prisen mere eller mindre holdt sig over 100 dollar for en tønde olie.