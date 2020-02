Der var glade dage, da 72-årige Ole Christensen fra Svebølle for nylig indkasserede sin egen, lille pensionsopsparing. Han solgte sit fritidshus i Skåne, så han kunne frigøre de 500.000 kroner, han står til at få ud af salget.

Men blækket på salgsaftalen var dårligt tørt, før Oles smil stivnede fuldstændigt. Hans bank gennem 20 år, Jyske Bank, leverede en nedslående besked.

Jyske Bank har indført negativ rente for alle indeståender over 250.000 kroner. Det betyder, at når Oles 500.000 kroner lander på kontoen, begynder banken stille og roligt at nappe penge, fordi han skal betale 0,75 procent i rente af de 250.000 kroner.

»Det er noget svineri, det her. Især når man tænker på, hvor store milliardoverskud bankerne har. Havde jeg vidst det her, havde jeg jo nok fundet en anden løsning,« siger Ole Christensen.

Hundreder af tusinder af danskere er de seneste måneder landet i samme situation som Ole.

Den ene bank efter den anden i Danmark har nu indført negativ rente, så man som bankkunde skal betale for at have penge stående i banken.

Men hvad gør man så? Hvordan undgår man at betale banken for at have penge stående?

B.T. gennemgår her seks muligheder, der kan hjælpe dig til at slippe for negativ rente.

Skift bank og slip for negativ rente

Der er stadigvæk banker, som ikke har indført negativ rente for privatkunder: Arbejdernes Landsbank og Sparekassen Kronjylland. Flytter du dine penge til dem lige nu, vil du helt undgå negativ rente.

Derudover er der rigtig stor forskel på, hvornår du skal betale negativ rente. I Jyske Bank og Sydbank skal du for eksempel betale negative renter på alt over 250.000 kroner. Mange andre steder er grænsen 750.000 kroner. I Danske Bank er den 1,5 millioner. Så du kan undgå renter ved at skifte til en bank med et højere loft.

Du skal dog holde for øje, at det kan være en stakket frist. Du er ikke sikret imod, at den bank, du skifter til, selv sænker niveauet eller indfører renter i de kommende uger eller måneder.

Ryk dine penge rundt

Flere banker har forskellige niveauer for, hvornår du betaler negativ rente, alt efter hvilken konto, dine penge står på. Sørg for at få dine penge rykket over til den konto, der har det højeste loft for, hvornår du betaler negativ rente. Det vil typisk være din Nemkonto.

Betal gæld ud

»Det er en god idé at se på, om man har noget gæld, man kan afvikle. I stedet for at have penge stående og betale negativ rente kan man kanalisere penge over i at betale gæld ud og undgå negativ rente,« siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Invester i din bolig

»Man kan bruge nogle af sine penge til at energirenovere sit hus. Det giver på sigt konkrete besparelser i omkostninger til energi,« siger Morten Bruun Pedersen.

Energirenovering af din bolig giver også andre fordele.

Det kan eksempelvis få værdien af dit hus til at stige. Derudover kan du – i mange tilfælde – trække en del af regningen fra i skat via håndværkerfradraget.

I 2020 kan man trække 12.500 kroner fra i skat per person, hvis man får lavet arbejde, som giver adgang til fradraget.

Giv dine børn nogle penge

Du kan give op til 67.100 kroner til dine børn i gave om året, uden de skal betale 15 procent i gaveafgift.

»Det kan man eksempelvis give som en form for forskud på arv,« siger Morten Bruun Pedersen:

FAKTA: Derfor indfører bankerne negativ rente Marlene Nørgaard Coralus, administrerende direktør i Mybanker, forklarer: »Bankerne mangler indtjening lige nu. Den ene årsag er, at renterne på udlån er så lave. Samtidig har Nationalbanken indført negativ rente.« »Lidt karikeret er det sådan, at bankerne hver aften går ind til Nationalbanken med alle de penge, de har stående. Men når alle sparer op og sætter penge i banken, så får Nationalbanken for mange penge ind og stå. Nationalbanken vil hellere have de penge ud og arbejde i samfundet.« »Så for at presse de penge tilbage ud i samfundet, begynder Nationalbanken at indføre negativ rente, så bankerne skal betale for at have alle de penge stående. Det er så det bankerne tager konsekvensen af og vælter negativ rente videre ud på kunderne.« »Hele mekanismen i det her er, at det ikke skal være så sexet at have penge stående i banken.«

»Har man flere børn, bliver det jo hurtigt rigtig mange penge, man kan føre ud af kontoen og undgå negativ rente.«

Invester dine penge

I stedet for at have pengene stående på en konto, hvor du skal betale for det, kan du eventuelt investere dine penge og håbe på, at de i stedet vokser.

»Det vigtigste er, at man tager de lange briller på. Det der med at tro, at man skal ud og være børshaj og slå markedet, det skal man pakke ned. Jeg ville gå efter de her investeringsfonde med stor spredning og lave omkostninger,« siger Morten Bruun Pedersen:

OVERBLIK: Så meget skal du betale i hver enkelt bank - og her er de to uden renter Arbejdernes Landsbank Ingen negativ rente for privatkunder. Sparekassen Kronjylland Ingen negativ rente for privatkunder. Danske Bank (træder i kraft 1. juni) Kunder med Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 1,5 millioner kroner. Kunder uden Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 750.000 kroner. Nordea (trådte i kraft 20. februar) Negativ rente af indestående over 750.000 kroner. Børneopsparing, børnebørnskonto, fastrenteaftaler og pensionsopsparing er fritaget. Jyske Bank (træder i kraft 1. maj) Kunder med Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 250.000 kroner. Kunder uden Nemkonto i banken: Negativ rente på alt indestående. Sydbank (træder i kraft 1. maj) Kunder med Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 250.000 kroner. Budget-, mad-, opsparing-, pensionskonto: Negativ rente på alt over 50.000 kroner. Nykredit Bank (træder i kraft 1. marts) Negativ rente på alt over 750.000 kroner. Pensionskonto: Negativ rente på alt over 50.000 kroner. Spar Nord Bank (trådte i kraft 1. januar) Negativ rente på alt over 750.000 kroner. Pensionskonto: Negativ rente på alt over 25.000 kroner. Ringkjøbing Landbobank (trådte i kraft 1. januar) Negativ rente på alt over to millioner kroner. Negativ rente på alle pensionsindeståender i banken. Alm. Brand Bank (trådte i kraft 1. januar) Negativ rente på alt over 750.000 kr. Lån og Spar Bank (træder i kraft 1. april) Kunder med en Nemkonto, studiekonto, LSBprivat-konto eller under 18 år: Negativ rente på alt over 750.000 kroner. Negativ rente på alle andre indestående. Coop Bank (træder i kraft 1. april) Kunder med en Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 750.000 kr. Kunder uden Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 150.000 kr. Saxo Bank (træder i kraft 1. april) Fra 0-0,5 % i negativ rente alt efter indestående. Man kan helt undgå at betale negativ rente ved at veksle sin valuta til amerikanske dollar. Jutlander Bank (træder i kraft 1. marts og 1. april) Kunder med en Nemkonto i banken: negativ rente på alt over 750.000 kr. Kunder uden en nemkonto i banken: Negativ rente på alle indeståender. Pensionskonto: Negativ rente på alt over 25.000 kroner. Vestjysk Bank (trådte i kraft 1. februar) Kunder med Nemkonto i banken: Negativ rente på alt over 500.000 kr. Kunder uden en Nemkoto i banken: Negativ rente for alle indeståender. Kilder: Bankernes hjemmesider, DR, Finans.dk, Mybanker

»Jeg vil dog advare mod de fonde, hvor omkostningerne er 1,5-2 procent. Der er det op ad bakke, for der skal du have et afkast på gennemsnitligt over to procent. Det kan være lidt tungt.«

Tilbage hos Ole i Svebølle aner han ikke rigtigt, hvad han skal gøre. Han har ikke så meget mod på at investere, og han har sågar undersøgt muligheden for at hæve sine penge og smide dem i en bankboks:

»Jeg spurgte min rådgiver, om de havde en bankboks, men den koster 900 kroner om året, er fem centimeter høj og har bredde som et A4-ark. Der er ikke plads,« siger Ole, der lige nu slår sig til tåls med at måtte betale:

»Det hjælper nok heller ikke at flytte bank. Man kan jo ikke stole på dem. De følger jo nok med. Så det bliver kortsigtet at skifte.«