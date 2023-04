Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu et energiselskab kan nu præsentere et svulmende overskud.

Og for OK er det ikke mindre end det bedste regnskab nogensinde, der nu er blevet præsenteret.

Med et overskud på 1,095 milliarder kroner for 2022 – hvilket er en my bedre end forrige overskud på 1,026 milliarder kroner (der også var rekord).

Derimod er omsætningen stedet med mere end syv milliarder kroner i det forgangne år: Fra 12,3 til 19,5 milliarder kroner.

I kort format forklarer topchef Michael Løve succesen således:

»Først og fremmest viser resultatet, at vores koncepter virker,« siger han i pressemeddelelse.

OK er nok mest kendt som et benzinselskab, men som direktøren siger:

»Samtidig er vi blevet en stærk aktør på markedet for energi til boligen, og mange kunder har valgt o.k. til. Det er jo særligt positivt i et år, hvor danskerne har været meget prisbevidste og virkelig har skullet spare på energien for at få tingene til løbe rundt,« lyder det.

Det gælder eksempelvis på markedet for varmepumper, hvor OK igen har solgt flere end året inden.

»Salget af varmepumper viser en vækst på 40 procent til privatmarkedet, og der er fortsat mange perspektiver i dette marked, fordi flere og flere uundgåeligt skal væk fra gas- og oliefyr de kommende år,« siger Michael Løve.

Han fortæller videre, at selskabet også har tjent 157 millioner kroner på såkaldte konkjukturgevinster og på olielagre som følge af globale udsving – altså udefrakommende faktorer, som svinger fra år til år.