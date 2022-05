For anden gang er detailkæden Coop kommet under massivt angreb.

Og med billedet af en lidende kylling og ordene 'Kære Coop. Drop alle turbokyllinger' er beskeden ikke til at tage fejl af.

Det er dyrevelfærdsorganisationen Anima, der i en national kampagne med store outdoor-skærme, annoncer og reklamefilm retter skarp kritik af Coops – med organisationens egne ord – 'enorme salg af turbokyllinger'.

En offensiv, der tager afsæt i resultatet af en rapport fra Anima om slagtekyllingers velfærd i dansk detailhandel, hvor Coop får absolut dumpekarakter.

Animas rangering af supermarkedskæderne Sådan scorer detailaktørerne i Animas egen undersøgelse: Aldi: 30 point

Lidl: 29 point

Dagrofa: 26,5 point

Nemlig.com: 25 point

Salling Group: 22 point

Rema 1000: 21,5 point

Coop: 12,5 point

For på trods af Coops beslutning om at udfase hurtigtvoksende kyllinger fra 2025 i det faste sortiment, rangerer detailkæden med 12,5 point ud af 55 mulige i Animas undersøgelse på en syvende- og sidsteplads.

Til sammenligning ligger Rema 1000 på en sjetteplads med 21,5 point, mens Aldi og Lidl udgør top-2 med henholdsvis 30 og 29 point.

»Ja, de er begyndt at udfase de hurtigtvoksende kyllinger fra det faste sortiment. Men det vil jeg tillade mig at betegne som en billig omgang,« siger Thorbjørn Schiønning, der er kommunikationschef i Anima Danmark.

»Store dele af deres sortiment er ikke fast, så i mine øjne er det både uambitiøst og hyklerisk med tanke på, at Coop netop brander sig på dyrevelfærd.«

Et af de mange store skilte, Anima har placeret i Danmark. Foto: Anima

Til B.T. oplyser Thomas Roland, der er CSR-chef i Coop, at det faste sortiment udgør cirka halvdelen af deres varelager.

»Ved at udfase de hurtigtvoksende kyllinger fra det faste sortiment sikrer vi, at alle kunder langsomt kan tilvænne sig til at tilvælge de langsomtvoksende kyllinger. Det er vigtigt for os, at vores kunder er med, og at de er enige i den omstilling, vi er i gang med,« siger Thomas Roland.

Havde det ikke været nemmere, at I droppede de hurtigtvoksende kyllinger end at vente på, at kunderne ændrer vaner?

»Der er fuldstændig åbenhed om, hvordan det foregår. Vi synes, det er godt med forbedringer, men lige nu bliver det et moralsk anliggende,« siger Thomas Roland.

»Kunderne efterspørger den kylling, de kender, og det er også det, sortimentet afspejler. Men vi håber rigtig meget, at kunderne fremadrettet vil efterspørge de langsomtvoksende kyllinger, som vi også har i køledisken.«

Forskellen på kyllinger Ifølge Dyrenes Beskyttelse har langsommere voksende kyllinger bedre dyrevelfærd end turbokyllinger. En turbokylling vokser fra 50 gram til to kg på 33 dage. Andre kyllingeracer bruger 46-63 dage på at vokse til samme vægt. Kilde: Dyrenes Beskyttelse.

Men den argumentation køber Anima ikke.

De håber, at deres kampagne dels kan oplyse forbrugerne på området – og dels gøre det tydeligt for de detailkæder, der falder igennem, at det er på tide at smøge ærmerne op.

»De må se at gøre noget ved problemerne. Det er nemt bare at skubbe ansvaret videre til kunderne, når man samtidig kører slagtilbud på turbokyllinger,« siger Thorbjørn Schiønning.

Animas store skærme er placeret flere steder i landet. Blandt andet både på Nørreport Station i København og Byens Højhus i Odense pryder budskabet.

Animas rapport: Sådan er der givet point Anima har vurderet detailkæderne ud fra deres svar på ni spørgsmål. På hvert spørgsmål er der givet mellem 0-2, 0-3 og 0-5 point. Hertil var det muligt at score op til seks ekstra point. Animas pointsystem: < 10 point: Gives til et supermarked med meget lave ambitioner for kyllingevelfærd, og som ikke har gjort de store tiltag.

10-15 point: Gives til et supermarked, der har gjort små fremskridt på kyllingvelfærd og stadig mangler meget ift. udfasning af hurtigtvoksende kyllinger.

16-20 point: Gives til et supermarked, der har gjort fremskrift på kyllingevelfærd, men stadig mangler en del ift. udfasning af hurtigtvoksende kyllinger.

21-27 point: Gives til et supermarked, der har valgt at udfase hurtigtvoksende kyllinger inden for en overskuelig fremtid.

28-39 point: Gives til et supermarked, der har valgt at udfase de hurtigtvoksende kyllinger med en ambitiøs deadline, og som har ambitioner om at følge ECC i fremtiden.

40-50+ point: Gives til et supermarked, der har valgt at udfase hurtigtvoksende kyllinger og implementere ECC-standarden med en ambitiøs deadline. Der vil som regel også være gjort ekstra tiltag, såsom at forkusere på at få kyllinger udenfor.

»Ja, det er en dyr kampagne. Men vi ser det som en nødvendighed. Vi forsøgte i 2017 at gå dialogens vej, men vi har nået et punkt, hvor vi er nødt til at være mere konfronterende,« siger Thorbjørn Schiønning.

Det er anden gang, at I går efter Coop – og I har også flere gange været efter Rema 1000 – hvornår er I tilfredse?

»Målet er, at hele detailhandlen i Danmark tilslutter sig det, der hedder European Chicken Commitment. Når vi det mål, vil vi være tilfredse for nu. Flere danske virksomheder har allerede tilsluttet sig, så det er ikke urealistisk,« siger Thorbjørn Schiønning.