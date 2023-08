Ørsted tabte onsdag næsten en fjerdedel af selskabets aktieværdi efter nyheden om, at virksomheden har nedskrivninger i milliardklassen på vej på det amerikanske marked.

Og det er mange penge. Rigtig, rigtig mange penge endda.

Det voldsomme kurstab betyder, at der siden børsens lukning tirsdag på et enkelt døgn blev skåret hele 77,4 milliarder af selskabets børsværdi.

Ved tirsdagens lukning blev Ørsted handlet til kurs 559,4, men da markedet åbnede onsdag, indledtes handel i 499,0.

I løbet af onsdag faldt Ørsteds aktiekurs således yderligere til 420,9, hvilket svarer til et fald på 24,76 procent.

Og dermed fortsætter det nedad for selskabet, som i januar 2021 blev handlet i 1.351,50 – eller mere end det tredobbelte.

Investorerne straffede Ørsted, fordi selskabet natten til onsdag gav markedet besked om, at man er på vej med nedskrivninger på op imod 16 milliarder kroner på en satsning på amerikanske havvindparker, Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind.

Ørsteds administrerende direktør Mads Nipper kalder ifølge Børsen situationen i USA for 'alvorlig'.

Arkivfoto. Ørsteds havvindpark ved kysten ud for Blackpool i Storbritannien. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi har de her meget udviklede projekter, som vi virkelig ønsker at træffe en endelig investeringsbeslutning for, og det fortsætter vi med at arbejde frem mod. Men det er afgørende for os, at vi sikrer, at vores projekter skaber værdi,« siger Mads Nipper til Børsen.

De tre amerikanske havvindparker skal ifølge planen opføres omkring 2025.

Men ifølge Ørsted selv er økonomien skredet, fordi omkostningerne er steget samtidig med, at afregningsprisen på den strøm, de skal levere, er fastlåst.

Den store taber er den danske stat, som ejer godt 50 procent af aktierne i selskabet.