Ørsted har truffet en endelig beslutning om verdens største havvindmøllepark, Hornsea 3.

Det oplyser selskabet onsdag i en meddelelse.

Projektet får en kapacitet på 2,9 gigawatt og ventes at stå færdig omkring slutningen af 2027.

»Ved at udnytte vores førende kompetencer inden for innovation, konstruktion, drift, indkøb og finansiering af havvind har vi formået at modne verdens største havvindmølleprojekt og træffe endelig investeringsbeslutning,« udtaler topchef Mads Nipper i meddelelsen.

Selskabet har længe været presset for at komme med sin endelige investeringsbeslutning om Hornsea 3-projektet, har Marketwire tidligere skrevet.

Investorerne kvitterer den nye udmelding med at sende aktien op med 4 pct.

Hornsea 3-projektet opføres 160 kilometer ud for kysten ved Yorkshire i det nordøstlige England.

Storbritannien betragtes som et nøglemarked for Ørsted – i forvejen driver selskabet 12 havvindmølleparker i landet.

Det var tilbage i juli 2022, at Ørsted blev tildelt en differencekontrakt på Hornsea 3 til en inflationsindekseret afregningspris på GBP 37,35 pr. MWh i 2012-priser.

»CfD-vilkårene gør det muligt for Ørsted at reducere den tildelte CfD-kapacitet. Selskabet vil gøre brug af denne fleksibilitet og byde ind med en del af kapaciteten fra Hornsea 3 i Storbritanniens kommende sjette tildelingsrunde,« skriver Ørsted i meddelelsen.

Her fremgår det også, at alle større kontrakter til Hornsea 3 er på plads, blandt andet en aftale med Siemens Gamesa om deres SG 14-236 DD-havvindmøller, der uden power boost har en kapacitet på 14 MW.

»Størstedelen af kontrakterne relateret til Hornsea 3’s anlægsinvesteringer blev indgået forud for nylige inflationsstigninger, hvilket har gjort det muligt at sikre konkurrencedygtige priser fra forsyningskæden og givet parterne tid tilsammen at afsøge muligheder for værdiskabelse. De større vindmøller og synergierne med Hornsea 1 og 2 medfører lavere driftsomkostninger, end vi hidtil har set i vores portefølje,« lyder det videre fra selskabet.

Med kapaciteten på 2,9 gigawatt vil Hornsea 3 kunne producere nok strøm til at forsyne mere end 3,3 mio. britiske husstande, skriver Ørsted. Derudover vil projektet under byggefasen understøtte op til 5.000 arbejdspladser.

Siden årskiftet har aktien tabt omkring 42 pct. af sin markedsværdi.

Ørsted-aktien begyndte for alvor at kravle i den forkerte retning i sommer, da selskabet den 29. august kunne fortælle, at energimastodontens forretninger i USA er udfordret af højere priser på udstyr, forsyningsvanskeligheder og høje renter.

Derfor nedskrev selskabet havvindprojekterne Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind med 5 mia. kr.

Samtidig meldte selskabet ud, at der var mulighed for yderligere nedskrivninger, hvis den negative udvikling ville fortsætte. Nedskrivningerne ville kunne løbe op i 16 mia. kr.

Fredag den 13. oktober var der igen dårligt nyt, da selskabet fik afvist at få øget priserne på aktuelle havmølleprojekter i delstaten New York. Den dårlige nyhed sendte aktien ud i en børsnedtur, hvor investorerne sendte aktien ned med knap 10 pct.

Nedskrivningerne viste sig at vokse sig større, og da Ørsted præsenterede regnskab i starten af november fremgik det, at vindmølleselskabet har nedskrevet for 28,4 mia. kr.

Det smittede af på bundlinjen, hvor underskuddet lød på 22,5 mia. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget, som analytikerne havde ventet, og det største underskud siden selskabet blev børsnoteret i 2016.