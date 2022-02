Vesten indledte i weekenden en økonomisk krig mod Rusland, hvor hårde sanktioner og udelukkelse fra det internationale banksystem blev iværksat for at skyde den russiske økonomi i stykker.

Konsekvenserne har været til at tage og føle på i Rusland, hvor landets møntfod, rublen, er styrtdykket i værdi, aktier er styrtdykket, og den russiske centralbank har hævet renten fra 9,5 til 20 procent. Spørgsmålet er nu, hvad det betyder for verdensøkonomien.

B.T. har talt med Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, for at blive klogere på, hvad det kan føre til.

Vi har set ret hårde sanktioner mod russisk økonomi de seneste dage. Hvad har det betydet for den globale økonomi?

»Reaktionen, vi ser på markedet mandag formiddag, er et meget godt billede på det. Det er relativt katastrofalt for russerne, og det er ikke specielt godt for os andre, selvom det ikke er lige så slemt, som det er for Rusland.«

»Vi ser energipriser, der stiger ret meget. Olie er oppe med fire procent, gas er steget med 30 procent. Selvom det ikke er noget, der vælter økonomien, gnaver det ret voldsomt i økonomien i den vestlige verden. Det rammer forbrugerne, og det rammer erhvervsdrivende.«

Nu fører vi økonomisk krig mod russerne. Kan de gøre det samme mod os?

»I virkeligheden er deres muligheder nok begrænsede. De har en stor klemme på os i forhold til gasleverancer. Det kan de i princippet godt stoppe al eksport af. Men det er et våben, der vil ramme Rusland lige så hårdt som os.«

»Rusland tjener stadigvæk styrtende med penge på at sælge gas til Europa, og det er den ventil, de har ind i økonomien lige nu. Så det er næppe noget, de vil gøre. Men hvis de gør det, vil det være ret voldsomt.«

Vi ser allerede stigende priser på olie og gas og faldende aktiemarkeder. Hvorfor det, når vi stadigvæk køber olie og gas af Rusland?

»Det er usikkerheden om energiforsyning, der har de allerstørste konsekvenser. Og de her swift-sanktioner, hvor vi udelukker deres banker fra at overføre penge internationalt, lukker for eksport af hvede og aluminium, hvor russerne er store spillere i den globale økonomi.«

»Hvede og aluminium ser ud til at blive meget dyrere. Og så giver det enorm usikkerhed, når USA og Rusland – to af verdens største økonomier og militære magter – er i så voldsom konflikt. Det er rigtig skidt for økonomien.«

Så, selvom vi fortsat køber olie og gas af russerne, gør det her ondt?

»Vi kan forvente stigende oliepriser, stigende gaspriser og stigende fødevarepriser. Det vil sige generelt stigende inflation. Det er dårligt nyt. Det interessante bliver, hvordan centralbankerne reagerer på det. Udgangspunktet er, at man så sætter renten op,« siger Søren Kristensen:

»Men jeg er ret overbevist om, at man i Europa vil sige: 'Det kan godt være, der er kommet højere inflation, men der er så mange dårlige nyheder, at vi lægger planer om at hæve renten ned i skuffen igen'. Det er jo risikabelt i forhold til inflationen, men jeg tror, man vil stimulere økonomien i stedet for at bremse den.«

Noget tyder på, at vi risikerer en ny kold krig med Rusland, hvor vi slet ikke taler eller handler med dem. Hvad vil det betyde?

»En masse usikkerhed. Færre investeringer. At energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Til vinter vil man kunne opleve begrænsninger på gasforbrug i Europa. Stopper eksport af gas fra Rusland, er det meget markant. Det er lidt den virkelighed, investorerne er ved at fordøje lige nu.«

Kan det her udløse en global finanskrise?

»Ja, det er der risiko for. Jeg tror ikke, vi ender der, for væksten i den globale økonomi er helt enorm lige nu, og der skal meget til for at stoppe den. Men stiger energipriserne endnu mere, kan vi godt stå foran en recession – måske endda en global recession.«

Hvorfor?

»Det kan blive så dyrt at tanke bilen, tænde på kontakten eller producere varer, fordi energipriserne er så høje, at man lader være med det. Så sænker man produktionen, efterspørgslen går i stå, og så går økonomien i bakgear.«

»Står forbrugerne og skal betale så meget for gas, at de eksempelvis stopper med at gå på restaurant, kan det udløse tilbagegang i økonomien.«

Hvad tror du? Er vi på vej ind i en recession?

»Jeg tror, vi undgår det. Der er så meget gang i økonomien lige nu, at jeg tror, vi undgår det. Men stopper Rusland al eksport af gas for eksempel, så får vi som minimum en recession i Europa.«