Har du et glas økologisk hindbærmarmelade fra Irma stående derhjemme?

Så er der god grund til at læse med her. Der er nemlig en reel risiko for, at marmeladen er uspiselig.

Der er nemlig fundet skimmelsvamp i flere af produkterne.

Således lyder det i tilbagekaldelsen, som Fødevarestyrelsen har sendt ud.

Konkret drejer det sig om marmelade, der er produceret 12. september i år, og som har udløbsdato 12. marts 2021.

Produkterne er solgt i Dagli' Brugsen, Super Brugsen, Kvickly, IRMA og COOP Mad.

Ligger du inde med et glas af den muligvis skimmelsvampsbefængte marmelade, rådes du til at smide det ud.

Alternativt kan du levere varen tilbage til den butik. du har købt den i.