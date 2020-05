Toppen af landets boligmarked plejer ikke at være mange andre steder end København, Frederiksberg og lige de nærmeste forstæder mod nord forundt.

Men et netop tinglyst salg af en 307 kvadratmeter stor ejerlejlighed i Odense sætter sig tungt på prisskamlen.

Det viser data fra Boliga.dk.

Lejligheden er nemlig solgt for 15.250.000 kroner – hvilket gør salget til Odenses dyreste lejlighedshandel og landets samlet set næstdyreste i år.

God plads øverst oppe

Lejligheden ligger i Odeons Kvarter midt i Odense og fordeler sine mange hundrede kvadratmeter på fem værelser og har en placering ikke bare i toppen af den fynske hovedstads prisniveau – men så sandelig også i toppen af byen generelt.

Etagen, den nye ejer skal notere i sin adresselinje, er nemlig 16. - og dermed er der altså udsigt til hele H.C. Andersens gamle hjemmebane.

Da lejligheden lå udbudt til salg lød prisen på 20 millioner kroner, og der har således været lidt at forhandle om, inden køber og sælger begge kunne sætte pen til papir på købsaftalen.

Den flotte udbudspris betød da også, at kvadratmeterprisen ifølge Boliga.dk løb op over 65.000 kroner – hvilket er et pænt stykke over gennemsnittet for landets tredjestørste by, hvor ejerlejlighederne for øjeblikket er udbudt til salg for cirka 25.000 kroner pr. kvadratmeter.

Til sammenligning koster en lejlighedskvadratmeter næsten 49.000 kroner på Frederiksberg i København, hvilket altså gør området til det dyreste sted i landet at få titlen som lejlighedsejer.

