Fastelavnsbollesæsonen er i fuld gang, og i går var alle fastelavnsboller udsolgt klokken 15 i samtlige af Fru Lunds bagerier.

»Det er da fedt. Det er dejligt, at der bliver lagt mærke til vores håndværk,« siger Claus Lund, der er medejer af Fru Lund Bageri, og forsætter:

»Det er da lækkert, at vi også får lidt succes.«

Det forøgede salg af fastelavnsboller i landets bagerier er dog ikke opstået ud af det blå.

Sidste år opstod der nemlig en regulær fastelavnsbolle-tendens, hvor lange køer snoede sig foran bagerierne i specielt hovedstaden.

Vi kunne på B.T. sidste år på samme tidspunkt berette om, at en fastelavnsbolle i København kunne løbe op i 55 kroner. Og den pris får lattermusklerne i gang hos Claus Lund.

»Jeg tænker, at det er flot, at de kan få det for en fastelavnsbolle. Om det koster så meget at lave, det må være bagermesterens eget valg,« siger Claus Lund med et stort smil på læben.

Men Claus Lund er glad for, at der er kommet så stort fokus på håndværket i bagerierne.

»Selve hypen omkring fastelavnsboller smitter af på os andre. Alle bagere får lige en optur på grund af den her hype. Og det synes jeg også, at vi trænger til.«

Hos Fru Lund Bager er der to typer af fastelavnsboller.

»Den dyreste koster 30 kroner. Det er dem med fløde,« siger han og fortsætter:

»Prisen er på grund af tiden, pynten og fløden. Det tager længere tid, og materialerne er noget dyrere. Der er også den gammeldags fastelavnsbolle. Den koster 18 kroner.«

Claus Lund har selv oplevet den stor interesse i fastelavnsboller, da han sidste år besøgte hovedstaden.

»Jeg var selv i København sidste år og så en af de lange køer til bagerierne. Det er da imponerende.«

Og på grund af den store interesse i fastelavnsboller er Fru Lund Bageri i Odense kommet med en splinterny fastelavnsbolle.

»Vi har lavet en ny kreation i år. Vi har brugt skildpaddefyld i en af vores fastelavnsboller,« siger Claus Lund og fortsætter:

»Og så har vi bare skaleret op, så vi er klar til at forsyne odenseanerne med fastelavnsboller.«

Den store interesse i fastelavnsboller kan dog mærkes i alle Fru Lunds Bagerier – og ikke kun i Odense.

»Vi er nogenlunde oppe på det samme som sidste år. Der var udsolgt klokken 15 i samtlige butikker i går af fastelavnsboller.«