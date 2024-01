De seneste år har danskerne kunne se ind i det ene nye pristiltag efter det andet.

Og det gælder også vores naboer mod nord. For i Norge bringer dagligvaregiganten Rema 1000 endnu et tiltag på banen ført an af deres nytiltrådte administrerende direktør.

Indtil 1. april vil kunderne, der handler i den norske Rema 1000, nemlig opleve, at priserne på 1000 varer ikke længere stiger.

»Vi har arbejdet virkelig hårdt med vores leverandører i efteråret for at få dette til at ske. Vi har stadig nogle aftaler tilbage, men nu har vi en unik mulighed for at ændre systemet. Ja, ændre hele strukturen på dagligvaremarkedet,« siger Christian Hoel, administrerende direktør i Rema 1000 Norge til den norske avis Fædrelandvennen.

Målet med den nye kampagne i Norge er, ifølge Christian Hoel, at komme med nye veje i den norske prisstruktur.

Siden 1990erne har daligvarekæderne haft deres eget system med leverandørerne, som har kunne justere priserne to gange om året.

Ifølge Dagligvarehandlen steg fødevarepriserne fra oktober 2022 til oktober 2023 med 8,5 procent i Norge – tilsammenligning steg fødevarepriserne i Danmark med 3,5 procent i samme periode.

B.T. har spurgt Rema 1000 Danmark om den danske dagligvaregigant kunne finde på at indføre et lignende tiltag for de danske forbrugere.

Her lyder svaret:

»Vi vil altid være konkurrencedygtige og går hver dag efter at være billigst – det er og har altid været vores tilgang – og vi er glade for, at det er noget, vores kunder kan lide.«