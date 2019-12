Mousserende frugtsaft, fermenteret te og jordbærmojitos er nogle af de drikkevarer, du kan gå efter, hvis du vil fejre nytår uden alkohol.

For mange er nytår synonym med kulørte drinks og springende champagnepropper.

Men det behøver ikke at betyde, at dagen derpå skal være præget af tømmermænd.

Hvis du vil undgå alkohol, kan du nemlig sagtens lave lækre drinks uden procenter, siger Mathias Daa Løfquist, der er barchef på Restaurant Atrium og Danmarksmester i showbartending.

- Flere gæster efterspørger drinks uden alkohol, og samtidig er der også kommet bedre alkoholfri produkter på markedet. Så i dag kan man sagtens lave alkoholfri nytårsdrinks, uden at det bliver kedeligt, siger han.

Som velkomstdrink kan du lægge ud med en jordbærversion af den klassiske mojito.

Her moser du fem limebåde i en morter sammen med et par friske jordbær og to teskefulde rørsukker.

Frugtsaften toppes med is, mynteblade og bobler - for eksempel i form af danskvand - for at gøre den let og brusende.

- Det er en sikker vinder som velkomstdrink. Den er frisk, sød og knasende, siger Mathias Daa Løfquist.

En anden mulighed er at servere en alkoholfri sparkling tea. Det er en fermenteret frugtsaft, der bobler som champagne, men er brygget på te og frugtsaft i stedet for druesaft.

Og faktisk er flere sparkling teas i dag blevet så eksklusive, at de både kan bruges i drinks, men også kan serveres "rent", som du ville gøre det med champagne.

Det kunne eksempelvis være en Copenhagen Sparkling Tea Blå, foreslår Zander Lauritzen Hansen, der er formand for Dansk Bartender Laug og forfatter til en bog om alkoholfri drinks.

Den er brygget på økologiske druer og ni forskellige typer te og blev første gang serveret på den københavnske gourmetrestaurant Nimb.

- Du kan også prøve en Fizz, som er fremstillet på mousserende kirsebær. Den er dansk og produceret efter samme principper som champagne, og den har også en rigtig spændende smag, siger Zander Lauritzen Hansen.

Uanset hvad du vælger, vil du gøre drikkevarerne en tjeneste ved at smide glassene på køl først.

For temperaturen gør alverden til forskel på, hvordan dine drikkevarer smager.

- De fine smagsnuancer bliver fremhævet, og de bitre noter bliver gemt, når man køler drikkevaren ned. Derfor er det alfa og omega, at man bruger kolde champagneglas, siger Mathias Daa Løfquist.

/ritzau fokus/