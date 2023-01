Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fremover vil du kunne købe takeaway-mad med hjem fra dit lokale supermarked.

Børsen skriver, at supermarkedskæden Meny i løbet af få år vil etablere 15 særlige takeaway-køkkener i butikkerne landet over.

I første omgang bliver det i Herning og Bagsværd.

Til Børsen siger Richo Boss, der er kædedirektør for Meny:

»Der er en risiko for, at vi kannibaliserer på vores eget salg med det her koncept, men jeg tror meget på, at vores rolle i Meny er at give kunderne de bedste valgmuligheder.«

Meny vil tilbyde op til 100 forskellige retter, og som kunde skal man vente maksimalt 15 minutter på, at den bliver tilberedt.

Kunden kan enten hente maden i nogle bokse uden for Meny eller få det leveret via Wolt eller Just Eat.

Et måltid kommer til at koste cirka 60 kroner.

Ifølge brancheorganisationen HORESTA er der under coronakrisen sat skub i udviklingen af takeaway-markedet, og det er altså denne kage Meny nu vil tage en bid af.