Du kender Føtex, Kvickly og Rema 1000, men nu er der kommet en ny spiller i kampen om dine penge, når du skal købe dagligvarer.

Tirsdag slog Wolt Market nemlig for første gang dørene op i Danmark. Mere præcist på den centrale gade Vesterbro i hjertet af Aalborg.

»Det er gået rigtig godt, synes jeg. Vi har haft kunder på appen og har haft glade medarbejdere, der har været med til at starte det op,« siger Mikkel Freiesleben, der er direktør for Wolt Market i Danmark.

Når direktøren siger 'kunder på appen', er det, fordi modsat andre dagligvarebutikker, hvor du selv hiver varer ned af hylderne, så fungerer Wolt Market sådan, at du i deres app vælger de varer, du gerne vil have og så enten bestiller levering eller afhentning.

På den måde kan du foretage dine dagligvareindkøb, mens du sidder i toget, på kontoret eller bare ikke lige orker at tage bukser på og bevæge dig ud i den kolde novemberluft.

Wolt Market har omkring 2000 forskellige dagligvarer i sortiment. Foto: Rasmus Krøll / B.T. Vis mere Wolt Market har omkring 2000 forskellige dagligvarer i sortiment. Foto: Rasmus Krøll / B.T.

Og noget kunne tyde på, at det primært er levering, der er tillokkende.

»Vores erfaringer fra konceptet i Finland og Grækenland er, at det måske er en ud af hundrede, der vælger selv at hente varerne,« siger Mikkel Freiesleben.

Til at begynde med har Wolt Market omkring 2000 forskellige dagligvarer i sortimentet. Det er alt fra frugt og grønt over frostvarer til hygiejneprodukter.

Erfaringerne fra Danmark er endnu sparsomme, men for Mikkel handler det om at vænne danskerne til en helt ny måde at købe dagligvarer på.

»Vi ser os selv som et nyt koncept på markedet. Nogle gange kan det være rart at gå rundt og ose i en butik, men andre gange er det noget, der bare skal overstås, og det er her, vi kan tilbyde noget, som kan frigøre tid til andre opgaver,« siger Mikkel Freiesleben.

Wolt Market ligger på Vesterbro 62 i Aalborg og leverer i en radius af fem kilometer. Men hvis du sidder i Aarhus, København eller Odense og mangler en dåse hakkede tomater eller en pose gulerødder, så er der håb forude. Det er nemlig planen, at Wolt Market også åbner i disse byer inden årets udgang.

At det lige blev Aalborg, der blev den første by, er mere en tilfældighed end en bevidst strategi.

»Vi har ikke prioriteret nogle af de fire byer højere end andre. Det var så bare butikken i Aalborg, der blev færdig først,« siger Mikkel Freiesleben.