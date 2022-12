Lyt til artiklen

Discountsupermarkedet Basalt har udsolgt af billig øl og sodavand.

For lidt over en uge siden kørte Basalt på med et nyt salgsfremstød.

De ville lokke kunder til butikken med grænsehandelspriser på øl og sodavand.

Nu viser det sig, at de er lykkedes med at hente de tilbudshungrende danskere ind i de nye supermarkeder.

Det skriver Avisen Danmark.

»Interessen for vores billige øl og sodavand har været overvældende. I Odense og Viby var vi nødt til at melde alt udsolgt i nogle få dage i begyndelsen af denne uge. Så der har været massiv interesse fra vores kunder,« siger kædechef i Basalt Henrik Nielsen til avisen.

Kædechefen oplyser, at de ikke ønsker at blive en form grænsehandelsbutikker i Danmark, men efterspørgslen på de billige varer har fået dem til at tage kampen op med supermarkederne syd for grænsen.

Tidligere på ugen kiggede B.T. nærmere på priserne i Basalt.

For 49 kroner – eksklusive pant – kan du få en ramme med 20 stk. Pepsi Max-dåser på 0,33 liter, 20 stk. Faxe Kondi eller 18 stk. Royal pilsner eller classic.

Det sender prisen på en liter Pepsi Max ned på 7,42 kroner. Samtidig lover Basalt, at der er tale om 'fast Basalt pris'.

»Vi kører ikke med tilbudsvarer i Basalt. Vi kører med faste priser, der ligger langt under discountbutikkerne. Mange danskere bruger benzin eller diesel på at køre over grænsen for at købe sodavand eller endda over Storebæltsbroen. Her kan man så få det til samme pris i Danmark. Man kan spare rigtig mange penge på benzin og diesel på den måde,« fortalte Henrik Nielsen tidligere på ugen til B.T.

Hvorfor har I sat en begrænsning på seks rammer sodavand eller øl pr. kunde. Den begrænsning har jeg jo ikke, hvis jeg fylder traileren til bristepunktet hos Fleggaard syd for grænsen?

»Vi ønsker ikke, at der kommer en restauratør eller anden erhvervsdrivende og tømmer lageret, så der ikke er varer til alle kunderne,« lød svaret tidligere på ugen.

Basalt åbnede sin første butik i efteråret og vil fra 14. december have ti butikker fordelt på Sjælland, Fyn og i Jylland. Basalt har ingen kølevarer.