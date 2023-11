Er du typen, der altid får ondt i hovedet af rødvin, behøver det ikke nødvendigvis at have noget at gøre med mængden.

Et nyt studie viser nemlig en sammenhæng mellem en type plantestof i rødvin og kroppens evne til at nedbryde alkohol.

Det skulle være årsagen til, at nogle mennesker får hovedpine af rødvin, selvom de kun drikker et enkelt glas.

Det skriver TV 2, som refererer til et studie offentliggjort i det akademiske tidsskrift Scientific Reports Journal.

Den såkaldte rødvinshovedpine har ikke noget at gøre med tømmermænd. Tømmermænd får du nemlig dagen efter, at du har drukket for meget.

De mennesker, som lider af rødvinshovedpine, får nemlig smerter, selv om de kun drikker meget lidt.

Det hænger sammen med stoffet quercetin, som findes i forskelligt frugt og grønt – blandt andet i vindruer. Og der er et stort indhold af stoffet i rødvin i forhold til eksempelvis hvidvin.

Forskerne undersøgte sammenhængen mellem quercetin og det enzym, der nedbryder alkohol.

De fandt ud af, at quercetin hæmmer det enzym, og det kan især for nogle mennesker betyde, at de er mere tilbøjelige til at få hovedpine af rødvin.

Forskerne understreger dog, at der er tale om en hypotese, som endnu ikke er testet på mennesker.