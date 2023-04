Lyt til artiklen

Hvis du indtager for meget sukker, har det hele 45 negative indvirkninger på dit helbred.

Det viser et helt nyt studie ifølge CNN.

Det er amerikanske og kinesiske forskere, der står bag et kæmpe projekt, hvor bivirkningerne af sukkerindtag er blevet undersøgt. De har samlet hele 8.601 studier om sukker og lavet en ny analyse af dem.

Og resultatet viste altså, at du har risiko for 45 forskellige negative bivirkninger, hvis dit sukkerindtag overstiger ti procent af det daglige indtag af kalorier.

Det drejer sig om tilsat sukker, som er det sukker, som bliver tilsat industrielt. Det kan være i slik eller sodavand for eksempel. Det gælder ikke det sukker, der naturligt forekommer i for eksempel frugt og honning.

Konsekvenserne af for meget sukker kan være diabetes, gigt, fedme, forhøjet blodtryk, hjerteanfald, slagtilfælde, kræft, astma, dårlige tænder, depression og for tidlig død.

Til CNN siger Leana Wen, der er professor i folkesygdom ved George Washington University:

»Studier som dette er en god hjælp til at vejlede patienter i, at selv små ændringer i levevaner, som at indtage mindre sodavand med tilsat sukker, kan have en markant positiv indvirkning på ens helbred.«

Wen har ikke selv været en del af forskningsprojektet.

Det har Maya Adam, der er professor i folkesundhed ved Stanford University School of Medicine, heller ikke:

»Studiet giver en god og brugbar oversigt over den nuværende forskning i sukkers betydning for vores helbred, og det bekræfter, at for meget sukker vil kunne give problemer. Vores liv vil blive sødere, hvis vi indtager mindre sukker,« siger hun.