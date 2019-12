For mange er en del af boligdrømmen en udsigt. Især hvis det er til vand og måske endda havet.

Men den slags er ikke alle forundt: i hvert fald skal man oftest have en del gryn at rutte med for at få opfyldt lige præcis den drøm.

Det er også tilfældet, når man kigger på danskernes foretrukne bolig nummer to: et af de mange sommerhuse udbudt til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Men det kan faktisk godt lade sig gøre at anskaffe sig både feriebolig og den eftertragtede udsigt for relativt beskedne beløb.

Der er nemlig flere sommerhuse med havudsigt til salg lige nu for beløb, der ikke når op over 800.000 kroner.

Fem billige sommerhuse med havudsigt



Askø Strandvig 251, Askø

På Askø udfor Lollands kyst kan du få udsigt til Smålandshavet for under en halv million kroner.

Her ligger nemlig et 53 kvadratmeter stort sommerhus fra 1971 i første række til vandet. Du skal smide lige over 9.300 kroner pr. kvadratmeter for boligen, der huser tre værelser.

Pris: 495.000 kroner

Se sommerhuset her

Foto: Nybolig Maribo og Rødby Vis mere Foto: Nybolig Maribo og Rødby

Strandvejen 155, Køge

Der er virkelig ikke langt til vandkanten fra det her 71 kvadratmeter store sommerhus i Strandskoven syd for Køge.

Det lille træhus er fra 1927, har tre værelser og udsigt til bugten - alt sammen for en kvadratmeterpris på lige over 9.100 kroner.

Pris: 649.000 kroner

Se sommerhuset her

Foto: Home Køge Vis mere Foto: Home Køge

Nordre Strandvej 79, Sæby

I den nordjyske kystby Sæby kan man ifølge Boliga.dk købe et rødt træsommerhus med udsigt til Kattegat for rundt regnet 15.700 kroner pr. kvadratmeter.

Boligen har 46 kvadratmeter fordelt på tre værelser og ligger på en høj grund med vue udover vandet.

Pris: 725.000 kroner

Se sommerhuset her

Foto: EDC Jensen & Riise Vis mere Foto: EDC Jensen & Riise

Sandnæshagevej 22, Lildstrand

Midt i marehalmen ved Lildstrand i Nordjylland er et sommerhus fra 1975 til salg. Her skal man ikke gå mange skridt fra trappetrinet på det 66 kvadratmeter store hus, før man står ved Vesterhavet.

Hvis du vil overtage ferieboligen, skal du af med omkring 11.300 kroner for en kvadratmeter.

Pris: 750.000 kroner

Se sommerhuset her

Dyssevænget 8, Asserballeskov

Sommerhuset i Asserballeskov på Als ligger på en lidt over 900 kvadratmeter stor grund med udsigt over Lillebælt.

Selve huset byder på tre værelser fordelt på 63 kvadratmeter - du skal altså finde godt 12.600 pr. kvadratmeter for at overtage sommerhuset, der er fra 1971.

Pris: 795.000 kroner

Se sommerhuset her