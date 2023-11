‘Noget lort’, ‘træls’ og ‘irriterende’.

Meningerne er mange på Arlas Facebook-side, hvor mejerigiganten har lavet et opslag om de nye skruelåg på deres mælkekartoner.

For selvom der også er dem, der er glade for de nye låg, som sidder sat fast på kartonen, så er de fleste facebookbrugere i kommentarfeltet ikke imponerede. Langt fra.

Over 800 har i skrivende stund kommenteret opslaget.

»Arla, hvorfor overhovedet sætte det på? For gigtfingre er det nærmest umuligt at åbne første gang. Bruger tænder til at dreje låget, eller jeg skærer den fri med kniv,« lyder det fra en facebook-bruger i kommentarfeltet, mens en anden skriver:

»De er mega irriterende, de låg. Man kan kun skrue dem på i en bestemt position. Så jeg rykkede det løs. I min optik burde man fjerne dem helt. Det må da hjælpe mere på miljøet.«

Der er dog en grund til, at Arla sammen med andre drikkevarefabrikanter har indført de nye låg.

Det er nemlig fordi, et nyt EU-direktiv dikterer, at producenter skal sætte låg af plast fast på deres beholdere.

Direktivet træder i kraft juli 2024, men mange producenter er allerede ved at implementere de nye fastgjorte låg.

Man finder dem allerede i dag på sodavandsflasker, saftevandskartoner og altså også mælkekartoner.

Direktivet er lavet for at minimere mængden af plastik, der ender i naturen, men de, der roser låget i kommentarfeltet, lægger i højere grad vægt på praktik.

»Jeg elsker de nye låg. Har så mange gange smidt proppen væk til mælken. Nu er jeg fri for det problem. Please fjern ikke lågene, for jeg køber aldrig mælk uden skruelåg. Hader mælk som smager af ‘køleskab’.«

Synes du, de nye fastgjorte skruelåg er gode?

Andre spekulerer til gengæld over, hvordan de for fremtiden skal affaldssortere kartonen.

»Når du fremover køber produkter fra Arla med skruelåg, vil du i højere grad møde produkter med fastgjorte låg. Flere kommuner tilbyder at indsamle mælkekartonen sammen med skruelåget, men enkelte kommuner har en anden løsning. Tjek derfor gerne med din egen kommune, hvordan du skal affaldssortere din mælkekarton og skruelåg hjemme hos dig,« skriver Arla på deres hjemmeside.

Fra mejerigigantens side hilser man debatten velkommen.

»Tusind tak for at dele jeres tanker, ris, ros og gode forslag med os! Det er vi virkelig glade for – vi kan godt forstå at der er mange nuancer, når det kommer til emballage, skruelåg/ikke skruelåg, plastik, EU, og alt muligt andet,« skriver de under deres Facebook-opslag.

De oplyser desuden, at man for fremtiden vil finde låget på alle drikkevarer med plastlåg, der vejer op til tre liter.