Lige som man troede, at priskrigen ikke kunne blive mere intens, er der skruet yderligere op på telemarkedet.

Det er 3-koncernen, som i forvejen har lavprisselskabet Oister, der er gået i markedet med et splinternyt selskab, som underbyder selv Oisters priser.

Selsabet hedder Flexii og har været online i knap en uge.

»Det her er 99 procent priskrig og én procent teknologi. Vi står foran endnu en bølge af prisfald på telemarkedet, fordi kostprisen for at drive de her netværk er blevet mindre. Og den bølge starter så her,« vurderer Torben Rune, indehaver af Teleanalyse.

Flexii kommer ind i markedet med tre abonnementer, som er nedsat i pris i de første 12 måneder.

Det betyder eksempelvis, at du kan få 20 GB data og fri tale i et år for 39 kroner om måneden, og dermed lægger selskabet sig direkte ind i bunden af markedet prismæssigt.

Hos Flexii selv, der altså er en del af selskabet 3, forklarer man lanceringen på følgende måde:

»Vi mener, der skal ske forandringer på telemarkedet. Vi kommer ind med et meget basalt og rent produkt med meget lave prispunkter for at få forbrugerne med om bord,« siger Suzaan Sauerman, direktør for Flexii, til B.T. og uddyber:

»Idéen er, at kunderne skal være med til at skabe selskabet og de produkter, vi har.«

Suzaan Sauerman forklarer, at hele Flexiis produkt vil være digitalt, og at det på sigt er meningen, at der skal udvikles en app.

»Grundlæggende vil vi gerne have, at kunderne fortæller os, hvad de gerne vil have. Vi har planer for, hvordan vi skal kommunikere med kunderne, og den kommunikation skal være med til at skabe produkterne,« siger Suzaan Sauerman:

»Det kan være indhold omkring digitalt helbred og uddannelse via teknologi. Den løbende dialog skal bidrage til at forme os.«

Selve modellem med at komme ind i markedet med rabat i en vis tidsperiode er et værktøj, der bruges hyppigt af teleudbyderne lige nu.

Selskaber som Call Me, Oister, Eesy og CBB kører ofte kampagner med gratis intromåneder eller halv pris i en periode.

Nu kommer Flexii så med nedsat pris i 12 måneder.

Der er en klar bagtanke, forklarer Torben Rune:

»Hele tilbudsmetoden af halv pris i så og så lang tid handler om fastholdelse. Det betyder, at kunden bliver i hele perioden, og så er man klar over, at der er en vis træghed i, hvor lang tid der går, før kunden skifter væk igen,« siger Torben Rune:

»Og de fire-fem måneder, der går, efter prisen er normal igen, til kunden eventuelt skifter, er ekstra indtjening.«