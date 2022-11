Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ingen flekslånere går ram forbi i disse tider. Mandag sendte Totalkredit rekordhøje rentestigninger i retning mod boligejere med variabelt forrentede F1-, F3-, og F5-lån.

Tirsdag kom turen så til boligejere med F-Kort-lån, der får ny rente hvert halve år.

Her fik over 9.000 boligejere med F-Kort-lån hos Totalkredit et nyt og højere rentetillæg.

Det betyder, at renten for denne gruppe stiger 0,27 procentpoint mere til nytår end for øvrige boligejere med F-kort-lån. Det svarer i runde tal til en ekstraregning på 2.000 kroner om året efter skat for hver lånte million kroner.

Men det er det mindste af to onder.

Selve renten på F-Kort-lånet ventes nemlig ifølge chefanalytiker i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard at stige to procentpoint til nytår til omkring 2,3 procent. Det gælder alle F-Kort-lånere.

Det svarer til en stigning i ydelsen på cirka 15.000 kroner om året efter skat på et afdragsfrit F-kort-lån på en million kroner.

»Det giver samlet en merregning for denne gruppe F-kort-lånere på cirka 17.000 kroner om året,« siger Sune Malthe-Thagaard.

Her er de nye rentesatser Nye rentesatser fra nytår: F1-lån: Gammel rente: - 0,24 procent. Ny rente: + 3,15 procent.

F3-lån: Gammel rente: - 0,39 procent. Ny rente: + 3,11 procent.

Gammel rente: + 0,22 procent. Ny rente: + 3,14 procent. Kilde: Totalkredit. Mandag 21. november.

En stigning af denne størrelse er boligejerne kreditvurderet til at kunne tage, påpeger chefanalytikeren.

»Men det kommer oven i en masse andre stigende udgifter til varme, el og mad. De fleste vil derfor være nødt til at skrue ned for noget af det sjove forbrug, der ikke er strengt nødvendigt, medmindre man har en velvoksen opsparing,« siger Sune Malthe-Thagaard.