Når teleselskabet 3 i dag lancerer tre smartphone-modeller fra kinesiske Xiaomi på det danske marked, kan det blive startskuddet til en kamp om kunderne, der ender med presse priserne på iPhone- og Samsung-telefoner ned.

Sådan lyder vurderingen fra Nicolas Fredriksen, teleanalytiker hos Mobilkunden.dk.

»Xiaomi kommer ind med priser, der er et ordentligt nøk nedad i forhold til den kvalitet, der er i de her telefoner. Både i forhold til det tekniske og prisen er det en alvorlig konkurrent til Apple, Samsung og resten af spillerne i Danmark,« siger Nicolas Fredriksen til B.T.

»Vi sidder og tester de her telefoner, og vores vurdering er, at de to dyreste Xiaomi -modeller, Mi 8 og Mi MIX 2S, kan gå ind og placere sig mellem de ti bedste smartphones på det vestlige marked. Så det er en alvorlig konkurrent.«

Xiaomis dyreste model, Mi MIX 2S.

Teleselskabet 3 sælger de to lidt tungere Xiaomi-telefoner Mi 8 og Mi MIX 2S til henholdsvis 3.999 og 4.449 kroner.

Det er omkring 2.000 kroner lavere end de nyeste udgaver af Samsung og Apples smartphones.

»Apple og Samsung kommer under gevaldigt pres her. Det bliver svært for Apple at suge penge ud af markedet, som de har gjort indtil nu,« siger Nicolas Fredriksen.

»Rigtig meget tyder på, at Apple allerede har ramt et prispunkt, som er toppen af, hvad de kan få for deres telefoner. Xiaomis indtog kan skabe en situation, hvor de store spillere er nødt til at reagere på de her priser.«

Xiaomi er verdens fjerdestørste smartphone-producent.

Xiaomi er verdens fjerde største producent af smartphones og går ind i Danmark og en række europæiske lande samtidig, forklarer Nicolas Fredriksen.

I Danmark er Apples iPhone lige nu den altdominerende spiller på markedet.

I 2017 viste en analyse fra Kantar Gallup, at knap hver anden dansker har en iPhone, mens 24 procent har en Samsung. En anden kinesiske spiller, Huawei, har haft stor fremgang de seneste år, og sidder nu på otte procent af markedet.

Ud over de to dyrere Xiaomi-smartphones, lancerer 3 også den noget billigere version Xiaomi Redmi 6, der koster 1.299 kroner.