Søndag blev et parti dessertpandekager tilbagetrukket.

Og nu er der en ny virksomhed, som også tilbagekalder pandekager.

Dagrofa ApS og Salling Group tilbagekalder henholdsvis Gestus Dessertpandekager og Princip Dessertpandekager, efter leverandøren har konstateret listeria i et parti.

Der er fundet et lavt indhold af listeria i partiet, men det kan ikke udelukkes, at bakterien kan vokse i produktet, der med øget vækst kommer til at udgøre en risiko.

Foto: Princip

Tilbagekaldelsen af Gestus Dessertpandekager gælder kun pandekager med bedst før dato 29.08.2022, mens tilbagekaldelsen af Princip Dessertpandekager kun gælder pandekager med bedst før dato 02.09.2022.

Gestus Dessertpandekager er solgt i Meny, Spar, MinKøbmand, Letkøb, Løvbjerg på Nemlig.com samt hos Wolt marked og Liva Stormarked i hele landet.



Princip Dessertpandekager er solgt hos Bilka og Føtex i hele landet og i Salling Super i Aarhus og Aalborg.

Symptomerne på infektion med listeriabakterier kan blandt andet være influenzalignende symptomer, feber og hovedpine og i sjældne tilfælde mave- og tarmproblemer.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.

Hvis du oplever symptomer i forbindelse med indtag af produktet, bør du kontakte din egen læge.