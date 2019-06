Med et boligareal på den gode side af 500 kvadratmeter, 12 værelser og en beliggenhed i Hellerup - ganske tæt på havet, kommer det nok næppe bag på nogen, at nullerne på prisen er mange. Rigtig mange.

Faktisk så mange, at huset her - med længder ned til nærmeste konkurrent - er det dyreste, der i år er solgt i Danmark.

Ifølge Boliga.dks oplysninger er villaen på Lemchesvej mellem Øresund og Strandvejen i Hellerup nemlig gået for intet mindre end 53.000.000 kroner.

Dermed er 2019’s hidtidige årsrekord slået med hele 17,5 millioner kroner.

Huset var ikke offentligt udbudt forud for salget, men på henvendelse fra Boliga bekræfter liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen, der blandt andet står bag nogle af 2018’s største hussalg, den store handel:

»Jeg kan bekræfte, at vi har solgt ejendommen som et diskretsalg. Herudover har jeg ikke nogen kommentarer til salget,« siger Ivan Eltoft Nielsen.

122,5 millioner

De tre dyreste huse, der i år er handlet, løber samlet set op i 122,5 millioner kroner. Hidtil var det modebossen Christian Stadil, der gennem en af sine virksomheder stod bag årets dyreste huskøb til 35,5 millioner kroner. Og så lægger Vedbæk Strandvej adresse til årets nu tredjedyreste hushandel, der i februar gik igennem for svimlende 34 millioner kroner.

Sammenligner man 2019’s højdespringer-handler med sidste års dyreste hushandler, er det dog kun det nyeste salg på Lemchesvej, der sniger sig med i en top fem.

I 2018 blev der nemlig solgt tre huse til mere end 50 millioner kroner, et til 40 millioner og et enkelt til 38 millioner kroner. Det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Sidste års dyreste hus ligger på Onsgårsvej - også i Hellerup og ganske tæt på havet. Huset gik for 70,5 millioner kroner.

Hellerups “almindelige” boligmarked

Lemchesvej-villaen rummer i alt 568 boligkvadratmeter, hvilket giver adressen en salgskvadratmeterpris på cirka 93.300 kroner.

Til trods for, at 2900 Hellerup er blandt landets absolut dyreste postdistrikter, er det dog langt fra, hvad de gennemsnitlige huse sælges for.

Sidste år blev en gennemsnitlig huskvadratmeter i Hellerup nemlig solgt for 50.550 kroner - altså hvad der svarer til, at en villa på 150 gennemsnitlige kvadratmeter gik for knap 7,6 millioner kroner.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på villaer og rækkehuse lyder på landsplan på 16.150 kroner i samme periode.

