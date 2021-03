Hjem med havudsigt. Det er noget de fleste gerne vil have, men de færreste får.

I hvert fald hvis huset med det eftertragtede vandvue skal være til at betale for menneskepenge. Den slags udsigt er nemlig ofte forbeholdt boliger i markedets pristop.

Men rundt omkring i landet kan du faktisk slippe med at betale langt mindre beløb - og stadig få udsigten med. Det skriver boligmediet i Boliga.dk.

Lige nu er der nemlig flere huse med havudsigt til salg for under én million kroner - som tilmed er udbudt til kvadratmeterpriser, der ligger et godt stykke under landets samlet set gennemsnitlige priser.

I øjeblikket koster en gennemsnitlig huskvadratmeter i Danmark 14.400 kroner - eller hvad der svarer til, at et gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter løber op i knap 2,2 millioner kroner.

Huse med havudsigt til under en million kroner



Vantorevej 59, Nysted

Der ligger ikke meget andet end et par marker mellem den røde murstensvilla på Vantorevej udenfor Nysted og havet.

Hjemmet på den lollandske sydkyst er fra 1915 - og du kan købe havudsigten og de 144 boligkvadratmeter for 4.826 kroner pr. styk - og altså i alt 695.000 kroner.

Huset kan benyttes som flexbolig.

Se huset her

Fjællebrovejen 51, Fjællebroen

I den lille havneby Fjællebroen på Sydfyn ligger der et 120 kvadratmeter stort hus med udsigt til både marker og Det Sydfynske Øhav.

Huset er til salg for 745.000 kroner, hvilket er lige over 6.200 kroner for hver kvadratmeter i villaen fra 1963, som ifølge Boliga.dk er fordelt på fire værelser.

Se huset her

Højerup Bygade 24, Højerup

Du kan også få havudsigt for under en million - nærmere bestemt 995.000 kroner - i landsbyen Højerup ved Stevns Klint på det sydlige Sjælland.

Her er en stråtækt bindingsværksvilla fra 1776 med udsigt til Østersøen til salg for lige over 11.400 kroner pr. kvadratmeter, som hjemmet i alt rummer 87 af.

Se huset her