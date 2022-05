Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Priserne hamrer op, og mange danske familier må spænde livremmen hårdt ind for at få pengene til at række.

Nu er der lidt hjælp at hente fra danske storcentre, som har lanceret et genbrugskoncept, der både er godt for klimaet og din pengepung.

Det er Field’s i København, Bruuns Galleri i Aarhus og Bryggen i Vejle, der i samarbejde med blandt andre Kirkens Korshær er gået i luften med Konceptet 'Byt til nyt'.

Her får forbrugerne rabatter i centerbutikkerne i bytte for brugt tøj.

Afleverer man en almindelig bærepose med brugt tøj, får man et gavekort i bytte. Kan man fylde en plastiksæk, får man to gavekort.

Blandt dem, der har taget konceptet i brug, er 31-årige Nayab Rana fra Rødovre. Hun har for nylig indleveret en pose med sit og datterens brugte tøj hos Field’s.

»Det er rart at vide, at jeg skåner både miljøet og pengepungen, når jeg køber nyt til min garderobe, eller når min lille datter vokser ud af sit tøj,« siger hun.

I samarbejde med Kirkens Korshær er det ambitionen, at konceptet vil fremme forbrugernes genbrugsvaner ved to gange årligt at ombytte brugt tøj med gavekort, der giver op til 30 procent rabat i udvalgte centerbutikker.

En pose med brugt tøj giver rabatter på op til 30 procent i udvalgte butikker i Field's. Vis mere En pose med brugt tøj giver rabatter på op til 30 procent i udvalgte butikker i Field's.

Det indsamlede tøj udnyttes i samarbejde med Kirkens Korshær samtidig til sociale formål, for eksempel til hjemløse og børn, der vokser op i fattigdom.

Morten Østergaard Sørensen, der er pressechef i Kirkens Korshær, forventer, at tiltaget også vil få flere til generelt at tage genbrugscontainerne ved storcentrene i brug.

Konceptet blev rullet ud i i Bryggen og Bruuns Galleri i marts og april og er fortsat aktuelt hos Field’s indtil den 29. maj.

Det har indtil videre lever fuldt op til forventningerne, siger Thomas Thomsen, Center Manager hos Field’s.

»Mange har allerede været forbi med deres aflagte tøj og spurgt ind til tiltaget. Vi ser et kæmpe potentiale for projektet fremadrettet,« siger han.

Ifølge Thomas Thomsen har Field’s siden den 27. april foreløbigt udstedt 463 gavekort.