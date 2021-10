I det nye år kan danskerne se frem til endnu flere rejsemuligheder. Københavns Lufthavn får nemlig et nyt flyselskab til samlingen.

Det er det tyrkiske selskab Corendon Airlines, der får luft under vingerne i påsken 2022.

»Vores plan er at flyve fra Danmark til de klassiske turistdestinationer med sol, strand og sommer som omdrejningspunkt, men som samtidig kan nås fra København inden for relativt kort tid,« siger ceo hos Corendon Airlines, Yildiray Karkaer.

I første omgang vil Coendon Airlines tilbyde direkte ture til Alanya i Tyrkiet, og fra den 24. juni 2022 udvider de sortimentet.

Her planlægger de yderligere rejser til Tyrkiske destinationer som Bodrum, Izmir og Gazipasa, spanske destinationer som Palma de Mallorca, Gran Canaria og Ibiza samt de græske øer Kos, Rhodos og Kreta.

Over sommerferien kan rejseglade danskere endda se frem til en oprustning fra flyselskabets side, hvor der vil være 30 afgange om ugen.

Det nye selskabs opstart i Danmark glæder Københavns Lufthavn:

»Vi glæder os altid over at byde nye flyselskaber velkommen i lufthavnen. Med Corendon får vi endnu et selskab, som udvider passagerernes muligheder for at flyve til de klassiske sommerdestinationer. Samtidig håber vi, at Corendon vil bringe flere turister med deres fly til København, og gøre hovedstaden endnu mere tilgængelig for mennesker fra hele

Europa,« siger Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i CPH.