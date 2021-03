Så er det snart tid til at få et økonomisk boost på Nem-kontoen igen.

Ved udgangen af marts får alle danskere med indefrosne feriepenge en mail i e-Boks, hvor de skal forholde sig til, om de vil have de resterende to ugers feriepenge udbetalt.

Initiativet skal bidrage til at sparke gang i dansk økonomi, som endnu en gang har været ramt af en stor corona-nedlukning de seneste måneder.

En af dem, der glæder sig til at få lidt ekstra penge på kontoen, er 56-årige Helle Mellergaard fra Aalborg.

Helle Mellergaard ser frem til at få de sidste feriepenge udbetalt. Foto: Privat Vis mere Helle Mellergaard ser frem til at få de sidste feriepenge udbetalt. Foto: Privat

Hun har omkring 17.000 kroner tilbage i indefrosne feriepenge, efter hun fik udbetalt de første tre uger i efteråret 2020.

»I første omgang havde jeg svært ved at beslutte mig for, om jeg skulle have dem udbetalt, for jeg nærmer mig pensionsalderen. Men der er ikke nogen, der ved, hvornår jeg kommer til at gå på pension, eller hvor gammel jeg bliver, så jeg vil hellere have fornøjelsen af dem nu,« siger Helle Mellergaard.

Lørdag blev der ellers rejst en lille debat om, hvorvidt det nu også er klogt, at danskerne får pengene stillet til rådighed i slutningen af marts, som regeringen har lagt op til.

I en artikel hos DR slog Michael Svarrer, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, på tromme for, at udbetalingen af de resterende feriepenge udskydes, så nedlukkede brancher som rejsebranchen og restaurationsbranchen også kan nyde godt af pengene, når danskerne begynder at bruge dem.

Vælger du at få de to sidste ugers indefrosne feriepenge udbetalt?

Den idé bakkede flere nedlukkede brancher op om i en række medier.

Men både Venstre og De Konservative, som har gjort det til lidt af en mærkesag at få alle de indefrosne feriepenge udbetalt, har holdt fast i, at pengene skal sendes ud til danskerne som aftalt – og det samme gjorde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

»Vi har aftalt, at de her penge skal ud, så hurtigt som det er teknisk muligt. Men det er jo ikke sådan, at alle borgere går ud fra dag et og får dem udbetalt. Det sker over en længere periode, og derfor bliver forbruget også spredt,« sagde Peter Hummelgaard til DR.

Helle Mellergaard er en af de danskere, som faktisk har planer om at holde på sine udbetalte feriepenge, indtil Danmark og resten af verden er tilbage i en lidt mere normal tilstand.

»I første omgang vil jeg gemme pengene på min opsparing, og så vil jeg bruge dem til at rejse for. Jeg er ikke den store forbruger. Hvis jeg køber noget, er det noget lækkert til hjemmet, og der er også grænser for, hvor mange penge man vil bruge på det,« siger Helle Mellergaard:

»Jeg er nysgerrig på verden og vil gerne ud og opleve noget andet. Jeg har længe drømt om at komme til USA med en veninde.«

De sidste to ugers indefrosne feriepenge har en samlet værdi af omkring 45 milliarder kroner.

Gennemsnitligt står danskerne til at få godt 9.000 kroner udbetalt.