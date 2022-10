Lyt til artiklen

Mange ting er vendt på hovedet det seneste års tid, og det samme er tilfældet med boligmarkedet.

Priserne er nedadgående, og det betyder med andre ord, at det er blevet købers marked.

Det skriver Finans.

En af konsekvenserne er, at man generelt ser en stor stigning i prisafslaget på boliger, fordi det er sværere at sælge huse og lejligheder.

Konkret er prisafslaget på en ejerlejlighed gennemsnitligt steget med 66.500 kroner, mens tallet for en villa på 150 m2 er 40.200 kroner.

Derfor kan det altså i den grad betale sig at prutte om prisen, når du står og skal forhandle om din kommende bolig.

»De færreste prutter om prisen, når de køber en liter mælk, men når det kommer til boliger, er der mindre autoritetstro til prissætningen. Her er det normalt, at man byder på boligprisen. Lige nu, hvor de fleste har opdaget, at boligmarkedet er gået ned i gear med faldende priser og stigende udbud, vil tendensen til at byde under udbudsprisen selvfølgelig tage til,« siger presseansvarlig Thomas Hovgaard fra Estate i en pressemeddelelse.

Thomas Hovgaard udtaler endda, at man forventer en stigning i afslagene de næste par måneder.