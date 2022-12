Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vi er ved at nå slutspurten i den berømte og berygtede julehandel, hvor både gaverne og julemaden skal på plads.

Nu viser nye tal, at du nok må skrue forventningsniveauet en anelse ned, når du åbner gaverne under træet.

De seneste tal for Danske Banks omkring en million kunders kortforbrug viser, at vi bruger færre penge i julehandlen end sidste år.

I perioden 12. november til 12. december er der blevet brugt 4,9 procent mindre i julehandlen, hvis tallene renses for dagligvareindkøb.

»I lyset af at priserne i samme periode er steget betragteligt indebærer det både, at vi bruger lidt færre penge på gaver, men også at gaverne bliver mærkbart mindre end sidste år,« siger Danske Banks chefanalytiker og privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen i en kommentar.

Eksempelvis brugte Danske Banks mange kunder hele 16,3 procent mindre på elektronik og 10,5 procent mindre på møbler sammenlignet med samme periode i 2021. Men der er også godt nyt på forbrugsfronten.

Salget af tøj er næsten på niveau med sidste år, og vi bruger faktisk en anelse flere penge på kosmetik.

Men især én branche kan juble over danskernes forbrugslyst i øjeblikket:

Bruger du færre penge på julegaver i år?

Restaurationsbranchen.

Danske Bank-kunderne har brugt 5,1 procent mere på restauranter og barer end sidste år.

»Det forventer vi, ender noget højere, jo nærmere vi kommer julen, fordi sidste år var præget af mange aflyste julefrokoster i forbindelse med corona,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Også teatre, koncertsteder og turistattraktioner har oplevet noget af en renæssance i dette års juleforbrug.

Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup

Men sammenligner vi med tiden før corona er det især restauranterne, som klarer sig bedre.

Selvom salget af rejser er steget i forhold til sidste år, ligger det stadig noget under niveauet fra samme tid på året i 2019 – som var det sidste år før coronapandemien satte ind og påvirkede vores forbrugsvaner- og muligheder.