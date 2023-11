Lige nu kører Black Week for fuld drøn, og danskerne bombarderes med det ene tilbud efter det andet.

Men hvad skal man så gå efter under Black Week, hvis man vil finde varerne med de største rabatter?

PriceRunner har i en undersøgelse kigget nærmere på 34.000 varer for at kortlægge årets bedste tilbud.

Ifølge PriceRunners forbrugeranalytiker, Katrine Barslev, er den gennemsnitlige rabat på alle tilbud 21 procent, men der er stor forskel på de forskellige typer af varer.

Her findes de største rabatter Kategorier med de største rabatter under black week: Spil til spilkonsoller: 37 procent

Vaskemaskiner: 36 procent

Tørretumblere: 33 procent

Opvaskemaskiner: 31 procent

Sexlegetøj: 31 procent

Højtalere: 28 procent

TV: 28 procent

Kaffemaskiner: 25 procent

Sko: 23 procent

Den gennemsnitlige rabat for alle varer er 21 procent Dataen er fra mandag 20/11 og opdateres kontinuerligt.



Lad os starte med de varer, der har de største rabatter.

Undersøgelsen viser, at der især er godt nyt til spilleglade danskere.

Det er nemlig muligt i gennemsnit at spare 37 procent på spil til spilkonsoller.

Det er helt konkret spil til PlayStation 4 og 5 og Sony Xbox.

Spilleglade danskere kan i gennemsnit spare 37% på spil til PlayStation 4 og 5 og Sony Xbox under Black Week, viser undersøgelsen fra PriceRunner. Foto: Clement Sabourin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Spilleglade danskere kan i gennemsnit spare 37% på spil til PlayStation 4 og 5 og Sony Xbox under Black Week, viser undersøgelsen fra PriceRunner. Foto: Clement Sabourin/AFP/Ritzau Scanpix

Det er også et godt tidspunkt at skifte sin gamle vaskemaskine eller opvaskemaskine ud, for hårde hvidevarer er kraftigt nedsat.

Vaskemaskiner er nedsat med 36 procent, mens tørretumblere er nedsat med 33 procent.

Fjerdepladsen over varer med de største rabatter, er delt mellem to kategorier, der er vidt forskellige.

Det drejer sig om opvaskemaskiner og sexlegetøj, der begge er nedsat med 31 procent under Black Week.

Her er færrest varer på tilbud Her er kategorier med laveste andel varer på udsalg: Havemaskiner: 2 procent Tablets: 4 procent Haveredskaber: 5 procent Camping og friluftliv: 5 procent Elværkstøj: 6 procent Arbejdstøj: 7 procent Mobiltilbehør: 7 procent Bilpleje og biltilbehør: 7 procent Krukker og dyrkning: 8 procent

»Udsalget er både større og længere i år. Det giver rigtig gode muligheder for at finde netop det, man ønsker sig. Vi ved også, at to ud af tre danskere leder efter julegaver under dette udsalg, og det er især legetøj, parfumer og tøj som ryger over disken,« siger forbrugeranalytiker Katrine Barslev i en pressemeddelelse.

Pricerunner har også lavet en opgørelse over de typer af varer med den laveste andel af varer på udsalg.

Her er det havemaskiner, der med 2 procent af varerne på udsalg, ligger i bund.

Her efter kommer tablets med 4 procent på udsalg, mens tredjepladsen deles af haveredskaber og camping og friluftliv med 5 procent på udsalg.