Hvis man ser på, hvad folk leder på indkøbsportalen DBA, så er der stor forskel på, hvad mænd og kvinder søger efter.

Det viser helt nye tal fra DBA fra oktober måned.

Noget kunne tyde på, at mænd leder efter legetøj, mens kvinder søger efter boligindretning. I hvert fald kan man konstatere, at de to mest søgte emner blandt mænd er iPhone og LEGO.

Hos kvinderne er de ni mest søgte emner forskellige typer af møbler – eksempelvis sofa, spisebord og kommode.

Men mændene er nu også i efteråret begyndt at lede efter mere praktiske ting, for det viser sig, at det tredjemest søgte emne blandt mænd er brænde. Det ord sniger sig ind som søgeemne nummer 56 hos kvinderne.

Lægger man de to køns søgninger sammen, så er brænde faktisk det mest søgte overhovedet netop nu – for første gang nogensinde.

»Når vi undersøger, hvad kvinder leder efter på DBA kontra mændene, kan man hurtigt få den tanke, at det er kvinderne, der står for indretningen af hjemmet, mens mændene sørger for, at elektronikken er intakt, og at der er varme i hjemmet,« siger Julie Schoen, som er DBAs talsperson og redaktør på DBAs inspirationssite, DBA Guide.

Den største forskel i søgninger mellem kønnene finder man på ordet 'Game Boy', fortæller Julie Schoen.

Hos mænd er det det ottende mest søgte, men for kvinder er det helt nede som nummer 2.246 på listen over søgeord. Det undrer DBA.

»Hvorfor er der ikke flere kvinder, der er på jagt efter en brugt Game Boy? Selv havde jeg en, og den var et skønt tidsfordriv. Jeg solgte den desværre på DBA for 6 år siden. Det fortryder jeg nu,« siger Julie Schoen.

Når mænd leder så forholdsvis meget efter et specifikt produkt, kan der være noget at hente, hvis man skulle ligge inde med et eksemplar, man ikke skal bruge.

»Man kan nok godt regne med at få en god sjat penge for sin brugte Game Boy lige nu,« vurderer Julie Schoen.