Black Friday er over os igen. Men hvilke danskere svinger egentlig mest med dankortet i jagten på de bedste tilbud?

Helt nye tal viser, at både alder, køn og hvor i landet du bor, spiller ind.

DI Handel har i samarbejde med analyseinstituttet Wilke spurgt 1.000 danskere om, hvor meget de forventer at spendere i løbet af den store tilbudsdag. Det skriver Børsen.

Seks ud af ti adspurgte regner med at shoppe i løbet af Black Friday – og næsten hver fjerde forventer at bruge flere penge end tidligere.

Men der er ret stor forskel på, hvor mange penge vi vil bruge.

Og her kommer både køn, alder og hvor du bor i spil.

Mændene forventer at bruge flere penge end kvinderne, og de unge regner typisk med at bruge færrest penge.

Hvor unge mellem 18 og 29 år i gennemsnit forventer at bruge 1.620 kroner, drejer det sig om 2.544 for danskere mellem 50 og 59 år.

Hvor mange penge regner du med at shoppe for på Black Friday i år?

Nordjyderne er mest opsatte på at købe nyt på den store handelsdag. De forventer i gennemsnit at shoppe for 2.617 på Black Friday.

Til sammenligning forventer sjællænderne i gennemsnit 'kun' at bruge 1.444 kroner.

Den helt store overskrift for 2020 kommer også til at påvirke danskernes indkøbsvaner på Black Friday. Det drejer sig selvfølgelig om coronapandemien.

Hele 54 procent af de adspurgte forventer at foretage deres indkøb online i år.