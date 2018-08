Nye EU-regler fra på lørdag betyder, at forbrugere skal holde øje med, om det kan resultere i en afgiftsstigning, at den nye bil ikke kører så langt på literen, som det fremgår af skiltet i forruden hos forhandleren.

»Lige nu er der forøget usikkerhed om, hvad en ny bil vil koste samt den halvårlige ejerafgift. Man kan risikere at købe en bil og få ét forbrugstal oplyst, og når bilen så bliver leveret, gælder en anden virkelighed,« siger afdelingschef hos bilistforeningen FDM, Torben Lund Kudsk.

Usikkerheden om de faktiske priser på nye biler skyldes en ny målemetode, WLTP, for bilers brændstofforbrug.

Bilerne får fra nu af mere virkelighedsnære og dermed dårligere forbrugstal.

Fakta Fakta om WLTP WLTP er en forkortelse af Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Det er en ny målemetode for bilers brændstofforbrug, der skal vise det virkelige forbrug i højere grad end tidligere. Målemetoden tager blandt andet højde for bilisternes hurtigere kørsel. Således er max-farten ændret fra 120 til 131 km/t Gennemsnitsfarten er øget fra 34 til 46,5 km/t.) Testen varer længere og er øget fra 20 til 30 minutter Kilde: FDM

Fra 1. september er det kun WLTP-testede biler, der må forlade forhandlerne.

Det lavere officielle antal kilometer på en tankfuld benzin eller diesel kan føre til højere registrerings- og ejerafgifter, selvom Folketinget ifølge FDM ventes at vedtage en lov, der kompenserer bilejerne med de 21 procent, som biler i gennemsnit kører mindre end, hvad fabrikanterne har skiltet med.

Men i Danmark er mindre biler ifølge FDM mere udbredt end i det øvrige EU, og det kan vise sig at ramme den enkelte bilist på pengepungen, selv om loven om kompensation bliver vedtaget 6. september.

»Mange mindre biler har haft svært ved at leve op til de forbrugstal, der er opgivet. Der har været relativt stor forskel på det forbrugerne har oplevet at kunne køre på literen sammenlignet med, hvad bilen officielt er opgivet til at kunne køre.«

1. september skal alle nye biler, der sælges, være WLTP-testet. Dog kan forhandlere få dispensation til at sælge biler testet efter tidligere regler i et år. Arkivfoto Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 1. september skal alle nye biler, der sælges, være WLTP-testet. Dog kan forhandlere få dispensation til at sælge biler testet efter tidligere regler i et år. Arkivfoto Foto: Liselotte Sabroe

»Så særligt med de mindste biler er der risiko for, at ejerne ikke bliver fuldt kompenseret,« siger Torben Lund Kudsk.

Han opfordrer danskere, der står foran et bilkøb, til at spørge forhandlerne, der i det kommende år har dispensation til at sælge biler testet efter gamle regler, om bilen er WLTP-testet.

Er bilen ikke det, er der grund til at forsøge at slippe for den eventuelle merudgift som følge af en afgiftsstigning.

»Vi opfordrer til, at man tager forhandlingen med forhandleren,« siger han.