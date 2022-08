Lyt til artiklen

Flæskesteg, frikadeller, kyllingelår og nuggets.

Forbruget af kød er på rekordkurs, skriver mediet Agriwatch.

Især er det produktionen af svinekød og kød fra fjerkræ, der ventes at stige så meget, at det samlede kødforbrug på verdensplan kommer op på det højeste i menneskehedens historie.

Det fremgår af nye prognoser fra OECD og FNs fødevare- og landbrugsorganisation, som Agriwatch har set.

Her vil de spise mere kød Her er listen over de lande, hvor kødforbruget vil stige mest: Kina

USA

Indien

Brasilien Kilde: Agriwatch.

I prognoserne står, at den samlede globale produktion af kød vil vokse fra et årligt gennemsnit på 329 millioner ton i årene 2019 til 2021 til en produktion på 377 millioner ton i 2031.

Den årlige produktion vil dermed stige med 48 millioner ton. Det svarer til en vækst på knap 15 procent.

Måske tænker du, at stigningen skyldes, at flere folk i udviklingslandene spiser mere kød, fordi økonomisk vækst giver mere købekraft.

I udviklingslandene er der da også udsigt til en markant vækst i det årlige kødforbrug, som ventes at stige fra 26,2 til 28,3 kg pr. indbygger.

Men faktisk ses der også en stigning i de vestlige landes kødforbrug.

Her er det årlige kødforbrug pr. borger allerede nu oppe på 69 kg, og det ventes at stige yderligere til 70,8 kg i 2031.

Stigningen i kødforbruget er ikke godt nyt for kampen mod stigende temperaturer på jorden.

Ifølge prognoserne betyder det, at udledningerne af drivhusgas fra kødindustrien vil vokse ni procent det kommende årti.