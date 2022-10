Lyt til artiklen

Fødevarestyrelsen måtte finde kameraet frem under et kontrolbesøg på Lagkagehusets centralbageri i Brøndby.

Rengøringen var så hæslig, at Fødevarestyrelsen frygtede for fødevaresikkerheden for forbrugerne.

B.T. har fået aktindsigt i billeddokumentationen og kan nu afsløre, hvad det var for et syn, der mødte fødevarekontrollanterne på bageriet, der leverer brød og kager til alle kædens butikker på Sjælland.

Rugbrødsmaskinen var flere steder møgbeskidt. Blandt andet voksede der en cirka tre centimeter grøn spire ved maskinens transportbånd.

Der voksede en tre centimeter grøn spire på rugbrødsmaskinen. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Der voksede en tre centimeter grøn spire på rugbrødsmaskinen. Foto: Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen beskriver i sin kontrolrapport også, at de fandt store mørke plamager og madrester, olie og lignende på bag- og indersiden af rugbrødsmaskinen.

Yderligere var der »en koncentration af bananfluer«.

Kontrolbesøget, der fandt sted 29. august, resulterede i en bøde på 20.000 kroner til Lagkagehuset.

B.T. har tidligere interviewet kædens driftschef Aske Krohn omkring Fødevarestyrelsens fund.

Rugbrødsmaskinen var flere steder meget beskidt. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Rugbrødsmaskinen var flere steder meget beskidt. Foto: Fødevarestyrelsen

»Fødevaresikkerhed er vigtig for os. Hvis vi har den mindste mistanke om, at der er noget som helst i vores produktion, så sender vi ikke vores produkter på gaden,« sagde Aske Krohn.

Det er dog ikke første gang, at Fødevarestyrelsen har konstateret problemer på centralbageriet i Brøndby.

På et kontrolbesøg 18. maj fik Lagkagehuset to indskærpelser for henholdsvis mangelfuld rengøring og alt for høje temperaturer i en større mængde pasteuriserede æg.

Fødevarestyrelsen fandt blandt andet mørke plamager og rester af dej på stofhætter, der var trukket over stikvogne og i berøring med fødevareprodukter, som var klar til at blive transporteret ud til kædens butikker.

Her ses en af de snavsede stofhætter trukket over en stikvogn med uemballerede fødevarer. Foto: Fødevarestyrelsen. Vis mere Her ses en af de snavsede stofhætter trukket over en stikvogn med uemballerede fødevarer. Foto: Fødevarestyrelsen.

»Forbrugerne kan risikere at blive syge, hvis der overføres sygdomsfremkaldende bakterier eller fremmedlegemer til fødevarer,« har Jakob Munkhøj Nielsen, fødevarechef i Fødevarestyrelsens kontrolenhed i København, tidligere udtalt til B.T.

Lagkagehusets driftschef forsikrer, at rengøringen har fået en ekstra kærlig hånd siden kontrolbesøget sidst i august.

»Vi har et rigtig godt samarbejde med Fødevarestyrelsen, som vi er i dialog med. Vi tager det super seriøst, og vi har efterfølgende haft vores tekniske team til at gennemgå alle maskinerne i vores produktion for at sikre, at de er rene,« lyder det fra Aske Krohn.

Fredag 30. september har Fødevarestyrelsen været på et nyt, opfølgende kontrolbesøg og konstateret, at forholdene på bageriet i Brøndby rigtig nok er blevet forbedret.

Den sure smiley er i den forbindelse blevet erstattet med en glad smiley.